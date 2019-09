Johannes Hahn wird EU-Budgetkommissar

Die designierte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gab am Dienstag die Ressortaufteilung der zukünftigen Kommissionsführung bekannt. Johannes Hahn übernimmt in seiner dritten Amtszeit in Brüssel diese Zuständigkeit sowie die Verwaltung, wie die EU-Kommission gegen Mittag offiziell mitteilte. Er folgt als EU-Budgetkommissar dem Deutschen Günther Oettinger.

Bisher war Hahn (61) für die EU-Erweiterung und für die EU-Nachbarschaftspolitik zuständig. Die gesamte neue EU-Kommission muss nach Anhörung der EU-Kommissare noch vom Europaparlament bestätigt werden. Planmäßig soll Von der Leyens EU-Kommission am 1. November ihr Amt antreten.

Von der Leyen will "entschlossene" EU-Kommission

Die designierte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will eine Kommission, die "entschlossen vorgeht" und "Antworten liefert". So lautete die erste Ansage von Von der Leyen bei der Vorstellung der Zuständigkeiten ihrer EU-Kommissare am Dienstag in Brüssel. Für jedes neue Gesetz, jede neue Verordnung solle künftig eine bestehende Regelung gestrichen werden, erklärte sie.

Die neue EU-Kommissionschefin, die den Schutz des Klimas, der "Europäischen Lebensart" und der Demokratie in den Vordergrund stellte, kündigte an, dass in Zukunft papierlose "digitale Sitzungen" stattfinden werden und ihre Kommissare nicht hierarchieorientiert, sondern aufgabenorientiert auch in sogenannten "Clustern" zusammenarbeiten sollen.

Den acht Vizepräsidenten wird dabei die Rolle der Koordinierung der großen übergeordneten Bereichen zugeschrieben, wie zum Beispiel Frans Timmermans, der für den "Green Deal" in Europa zuständig sein wird. Bei der Auswahl der Vizepräsidenten sei auf die geografische Ausgewogenheit geachtet worden, betonte von der Leyen.

Jeder EU-Kommissar solle in der ersten Hälfte seiner Amtszeit alle EU-Länder besuchen, wünscht die künftige Kommissionschefin. Es sei wichtig, nicht nur die Hauptstädte zu kennen, unterstrich sie. In der EU-Kommission ist jedes Land mit einem Kommissar vertreten, mit 13 Frauen und 14 Männern hat von der Leyen erstmals ein annähernd ausgeglichenes Geschlechterverhältnis erreicht. Der Europäische Rat hat die Namen bereits abgesegnet, nun muss noch das Europaparlament dem gesamten Kollegium und der Aufgabenverteilung noch zustimmen.

Die EU-Abgeordneten haben in der Vergangenheit bereits mehrmals Kommissarsanwärter abgelehnt und Nachnominierungen notwendig gemacht. Österreichs EU-Kommissar Johannes Hahn hat von der Leyen für seine dritte Amtszeit die Verantwortung für Budget und Verwaltung zugeteilt, er hat neben den Vizepräsidenten eine Sonderstellung. Als erfahrener und pragmatischer Kommissar gilt er als unumstritten.

