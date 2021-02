Joe Bidens Botschaft an die Freunde in Europa

Die zentrale Botschaft: Die USA sind wieder als verlässlicher Partner an Bord. Joe Biden hält die transatlantische Allianz mit Europa für eine der zentralen Säulen der amerikanischen Außenpolitik. Er betonte laut Manuskript die Bedeutung der Demokratie und ihrer Werte als bestes Gesellschaftsmodell, um den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu begegnen.

Die Trump-Regierung habe es nicht vermocht, die Stärken der USA dauerhaft zu untergraben. Für das neue Amerika bleibt Europa zwar wichtig, aber nicht mehr wie einst als Schützling, sondern als Partner. Biden wird fortführen, was er als Vizepräsident bereits gemeinsam mit Barack Obama verfolgt hat: Die EU soll selbstbewusst mehr weltpolitische Verantwortung übernehmen – nicht zuletzt, um den USA den Rücken in der Auseinandersetzung mit China freizuhalten. (via)

