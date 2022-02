Als US-Präsident Joe Biden im April vergangenen Jahres erstmals in den Kongress kam, um den Senatoren und Repräsentanten seinen von der Verfassung verlangten Bericht zur Lage der Nation vorzulegen, versprühte der frisch gewählte Amtsinhaber Optimismus. Nach den vier turbulenten Jahren unter seinem Vorgänger und dem Wüten der Pandemie sei das Land "bereit zum Durchstarten". Es kam anders. Das Covid-19-Virus kam erst in der Delta- und dann in der Omikron-Variante zurück.