Joe Biden will erste schwarze Richterin für das US-Höchstgericht nominieren

Alle Augen richten sich dann auf eine schwarze Frau, die gute Aussichten hat, als erste Afroamerikanerin in der Geschichte ein Richteramt am Supreme Court der USA zu bekleiden. Julianna Michelle Childs gilt als Favoritin unter den Anwärterinnen auf den Posten, den Breyer zum Ende der aktuellen Sitzungsperiode des Supreme Court Ende Juni freimachen will. Rechtzeitig genug aus Sicht der Demokraten, um vor den Zwischenwahlen im November mit ihrer hauchdünnen Mehrheit im Senat ein Wahlversprechen Joe Bidens einzulösen.

Kongressführer macht Druck

Obwohl auch andere Kandidatinnen, wie die gerade erst für dasselbe Bundesberufungsgericht bestätigte Ketanji Brown Jackson, oder die Richterin am Verfassungsgericht von Kalifornien, Leondra Kruger, in der Endauswahl des Weißen Hauses sind, hat die 55-Jährige einen entscheidenden Vorteil. Sie genießt die lautstarke Unterstützung des schwarzen Kongressführers James Clyburn, dem Biden die Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten der Demokraten zu verdanken hat.

Clyburn hatte bei den Vorwahlen in South Carolina die afroamerikanischen Wähler in Rekordzahl mobilisiert, nachdem Biden bei einer Kandidatendiskussion im Februar 2020 unter anderem die Nominierung einer schwarzen Supreme-Court-Richterin versprochen hatte. Jetzt macht Clyburn seinem Freund im Weißen Haus öffentlich Druck, die Bundesrichterin aus dem Südstaat zu nominieren.

"Er wuchs in Scranton und Delaware auf", erinnert Clyburn an die Herkunft des Präsidenten aus einfachen Verhältnissen. "Er ging auf öffentliche Schulen. Genau da kommt Michelle Childs her." Im Unterschied zu ihren Mitbewerberinnen, die Abschlüsse der Elite-Universitäten Harvard und Yale haben, studierte die in Detroit zur Welt gekommene Childs an der wenig glamourösen "University of South Carolina".

Biden hatte sie bereits auf Empfehlung Clyburns überraschend als Kandidatin für das zweithöchste US-Gericht im District of Columbia nominiert. Die für Dienstag angesetzte Anhörung könnte nun so etwas wie eine Generalprobe für den Supreme Court werden. Denn für dieses Richteramt auf Lebenszeit wartet auf Kandidaten dasselbe Verfahren.

Pattsituation im Senat

Nach einer Nominierung durch den Präsidenten hat zuerst der anteilig mit jeweils elf Republikanern und Demokraten besetzte Justizausschuss im Senat das Sagen. Danach geht es vor die gesamte Kammer, in der mit 50 zu 50 ein Patt herrscht. Vizepräsidentin Kamala Harris könnte bei Stimmengleichheit das Zünglein an der Waage sein.

Biden hat es eilig, den liberalen Breyer mit jemandem aus dem eigenen Lager zu ersetzen, nachdem die Republikaner die letzten drei Vakanzen mit den konservativen Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh und Amy Coney Barrett besetzt hatten. Seitdem haben sie eine 6:3-Mehrheit im Supreme Court.

"Ein wichtiger Punktesieg"

Strategen von Republikanern und Demokraten sind sich einig, dass die Breyer-Vakanz an der Machtbalance im Supreme Court wenig ändern wird.

Der demokratische Stratege Adam Jentleson meint aber, dass die Bestätigung einer schwarzen Richterin den Demokraten helfen könne, "die Stimmung umzudrehen". Dies wäre ein wichtiger Punktsieg, "der dazu beiträgt, die Zwischenwahlen im November politisch zu überleben".