Joe Biden will die USA "aus der Zeit der Dunkelheit zurück ins Licht führen"

Zum Abschluss des viertägigen virtuellen Parteitages der US-Demokraten hat Präsidentschaftskandidat Joe Biden in seiner kämpferischen Nominierungsrede versprochen, die "Spaltung des Landes" zu überwinden. "Vereint können und werden wir diese Zeit der Dunkelheit in Amerika überwinden", sagte der 77-Jährige in der Nacht auf Freitag.

Biden, der die Nominierung als Präsidentschaftskandidat offiziell angenommen hat, kündigte unter anderem an, im Falle eines Wahlsieges an seinem ersten Tag im Weißen Haus eine nationale Strategie im Kampf gegen die Corona-Pandemie umzusetzen – mit Schnelltests, einer besseren Ausstattung mit medizinischem Material und einem Plan für eine sichere Wiedereröffnung der Schulen.

Experten von Maulkorb befreien

Er wolle die Experten von ihrem "Maulkorb" befreien, damit die Öffentlichkeit alle notwendigen Informationen erhalte, sagte Biden. Das Scheitern Trumps, das Land vor dem Virus zu schützen, sei "unverzeihlich". "Er wartet immer noch auf ein Wunder", sagte Biden über den republikanischen Amtsinhaber. "Ich habe Neuigkeiten für ihn: Es kommt kein Wunder."

Seit Beginn der Pandemie sind in den USA bereits mehr als 5,5 Millionen Corona-Fälle bestätigt worden, mehr als 174.000 Menschen starben an den Folgen der Infektion. Das sind die mit Abstand höchsten Zahlen weltweit.

Auf Verbündete zugehen

Im außenpolitischen Teil seiner Rede versprach Biden, unter ihm als Präsidenten werde die Zeit des "Einschmeichelns bei Diktatoren" vorbei sein. "Ich werde ein Präsident sein, der an der Seite unserer Verbündeten und Freunde steht." Kritiker werfen Trump vor, Verbündete wie die EU und Deutschland zu verstoßen und stattdessen die Nähe zu autoritär regierenden Staatschefs zu suchen.

Bidens Wahlkampf lebt von der Abgrenzung zu Trump. Die Demokraten präsentierten ihn in der abgelaufenen Woche nicht nur als Politiker, der Brücken zwischen den Parteien schlagen kann, sondern vor allem als Menschen. "Onkel Joe", der liebevolle Familienvater und Ehemann, der schwere Schicksalsschläge erlebt hat.

Der Kümmerer, der einem 13-Jährigen dazu verhilft, vor einer Kamera zu sprechen. Der Bub hatte beim Parteitag einen Auftritt. Er stottert – Biden tat es auch. Es sei wirklich "erstaunlich" gewesen zu hören, dass "jemand wie ich" es bereits zum Vizepräsidenten gebracht habe, sagte der Bub.

Arbeitsteilung Biden-Harris

Biden war wegen seines Stotterns in seiner Kindheit als "Dash" (Gedankenstrich) verspottet worden. Im Wahlkampf hatte er erzählt, wie er seine Aussprache verbesserte, indem er in der Nacht mit der Taschenlampe vor dem Spiegel irische Gedichte aufsagte.

Herauskristallisiert hat sich im Laufe des viertägigen Parteitages auch eine künftige Arbeitsteilung zwischen Joe Biden und seiner Vizepräsidentschaftskandidatin Kamala Harris: Der frühere Vize von Barack Obama steht für das Altbewährte, Seriöse und Unaufgeregte – und er kann so auch konservative Wähler ansprechen.

Kamala Harris auf der anderen Seite ist eine Vertreterin einer neuen Politikergeneration. Die Senatorin aus Kalifornien verkörpert das junge, bunte, facettenreiche und tolerante Amerika. Gemeinsam mit seiner Mitstreiterin muss Biden versuchen, im Laufe des Wahlkampfes einerseits die Basis in der eigenen Partei zu mobilisieren und anderseits möglichst viele Wechselwähler zu überzeugen.

Zitate

"Der Präsident übernimmt keine Verantwortung, weigert sich zu führen, gibt anderen die Schuld, schmeichelt sich bei Diktatoren ein und schürt Hass."

"Vertrauen Sie mir die Präsidentschaft an, werde ich aus dem Besten von uns schöpfen, nicht dem Schlechtesten. Ich werde ein Verbündeter des Lichts sein, nicht der Dunkelheit."

"Unser derzeitiger Präsident hat in seiner grundlegendsten Pflicht gegenüber der Nation versagt. Er hat uns nicht beschützt. Er hat Amerika nicht beschützt. Und das, meine Mitbürger, ist unverzeihlich."

"Wir werden eine landesweite Maskenpflicht haben – nicht als Last, sondern als patriotische Pflicht, uns gegenseitig zu schützen. Kurz gesagt: Wir werden tun, was wir von Anfang an hätten tun sollen."

