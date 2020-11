Joe Biden verspricht nach Wahlsieg, die Nation zu heilen

Das Hupkonzert des Autokorsos, der am Trump Tower vorbei die Fifth Avenue auf und ab fährt, ist so jubilierend wie das der fahnengeschmückten Blech-Karawane, die aus Adams Morgan Richtung Weißes Haus zieht. Die Biden-Anhänger hupen die frohe Kunde durch die Straßen von Los Angeles, Chicago und Minneapolis. Und setzen den Puls für das Freudenfest in Downtown des schwarzen Philadelphia, dessen Stimmen dem Demokraten über die Hürde von 270 Wahlmännern verhalfen.

Von der Ost- zur Westküste und mittendrin feiern Amerikaner die Wahl Joe Bidens mit dem Markenzeichen seiner sozial distanzierten Wahlkampfauftritte. Es hupt und hupt und hupt. Besonders leidenschaftlich, als der von der "Associated Press" zum Sieger ausgerufene nächste Präsident der Vereinigten Staaten zum Rednerpult auf dem Parkplatz vor dem "Chase Center" in Wilmington joggt.

Tausende feierten Bidens Wahlsieg vor dem Weißen Haus in Washington. Bild: APA/AFP

Von wegen "schläfriger Joe" – seine kraftvolle Rede geriet zum Weckruf für Amerika. Biden reklamierte ein Mandat, "die Mittelklasse wieder aufzubauen und den Respekt in der Welt zu erneuern". Die Amerikaner hätten mit einer Rekordbeteiligung von rund 150 Millionen abgegebenen Stimmen gesprochen. "Wir sind mit mehr Stimmen gewählt worden, als ein Präsident jemals in der Geschichte der Nation erhalten hat."

Video: Hannelore Veit und David Kriegleder berichten aus Washington, D.C., und Wilmington über die Lagen in den Vereinigten Staaten nach der turbulenten Präsidentenwahl.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

74,5 Millionen Stimmen für Biden

Nach Stand der Auszählung führte Biden bei den absolut abgegebenen Stimmen mit rund 74,5 Millionen um drei Prozent vor Donald Trump. Im Wahlmänner-Kollegium lag der Demokrat mit 290 zu 214 Stimmen vor Trump.

Nachdem der Wahlsieg feststeht: Joe Biden umarmt seinen Enkel. Bild: APA/AFP

Biden versprach, kein Präsident zu sein, "der spaltet, sondern einer, der eint". Es gebe nicht nur die demokratischen "blauen" und republikanischen "roten" Staaten, sondern nur die Vereinigten Staaten von Amerika. Ein Satz, der aus der Siegesrede herausragt, unterstreicht das Versprechen, das der als "Heiler der Nation" angetretene Kandidat im Wahlkampf gemacht hat: "Lasst uns die schaurige Ära der Dämonisierung in Amerika beenden – hier und jetzt." Kurz darauf steigt, begleitet vom Hupen seiner Anhänger, ein Feuerwerk hinter dem Chase Center auf. Auf dem Arm hält Biden seinen Enkel Beau, der so fasziniert in den Himmel schaut wie viele Amerikaner in eine Zukunft ohne Trump.

Ehrgeizige Agenda

Biden verfolgt eine ehrgeizige Agenda, die er mangels Mehrheiten im Kongress anfangs mit Dekreten umsetzen will. Wie die Washington Post berichtet, plant er in den ersten Tagen seiner Präsidentschaft dem Weltklima-Abkommen wieder beizutreten, den Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation rückgängig zu machen, den "Muslim-Bann" für Reisende aus sieben mehrheitlich islamischen Ländern aufzuheben und den als Kinder in die USA gekommenen Einwanderern sicheren Status zu geben.

Video: Rosa Lyon (ORF) berichtet aus Washington über die Herausforderungen, mit denen Joe Biden konfrontiert ist.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Die erste Frau im Amt des Vizepräsidenten, Kamala Harris, hatte Biden mit einer nicht minder leidenschaftlichen Rede eingeführt. Das Weiß ihres Hosenanzugs war eine bewusste Anspielung an die Frauenrechtlerinnen, die erst vor einhundert Jahren das allgemeine Wahlrecht in den USA erkämpft hatten.

"Wahlen weit von vorüber"

Den Verlierer der Wahlen ereilte die Nachricht seiner Niederlage beim Golfen in Virginia. "Diese Wahlen sind weit von vorüber", insistierte der abgewählte Präsident, ohne jede reale Grundlage. Seine Weigerung, den Wahlsieg anzuerkennen, begründete Trump mit dem Hinweis auf Klagen in mehreren Bundesstaaten, "wo wir gültige und legitime Anfechtungen haben, die ultimativ über den Sieger entscheiden könnten".

Donald Trump erfuhr von seiner Niederlage auf dem Golfplatz. Bild: Reuters

Trumps Anwalt Rudy Giuliani löste herzhafte Lacher mit einer verunglückten Pressekonferenz aus, zu der er ins "Four Seasons" in Philadelphia geladen hatte. Gemeint war nicht die Hotelkette, sondern ein Gartenbau-Geschäft zwischen einem Krematorium und einem Sex-Shop. Dessen Name "Fantasy Island" weckte Assoziationen zu den unbegründeten Vorwürfen Giulianis über angebliche Wahlmanipulationen. Zum unglücklichen Timing trug bei, dass die großen Fernsehsender, inklusive Fox News, Biden kurz vorher zum Sieger ausgerufen hatten.

Video: Rosa Lyon (ORF) berichtet aus Washington über die Stimmung im Trump-Lager.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Tränen in den Augen

Den Anhängern Trumps standen vielerorts Tränen der Enttäuschung in den Augen. Sie suchten Trost in den bereits eingereichten und angekündigten Klagen des Verlierers. Ein Mann mit einem großen "Q" – das Zeichen der Verschwörungstheoretiker der faktenfreien QAnon-Bewegung – verkündete, Trump werde vor das oberste Gericht ziehen. "Sie wissen, wem der Supreme

Court gehört?" Das sagt auch Trump, in dessen Vorstellung die drei von ihm benannten Verfassungsrichter in der Pflicht stehen, ihm den Sieg zuzusprechen. Ein hoher Mitarbeiter des Weißen Hauses räumte ein, dass die Gerichtsoffensive in erster Linie das Ziel verfolge, "Trump zu helfen, sein Gesicht zu wahren" und die Niederlagen-Realität anzuerkennen.

Klagen ohne Grundlage

Selbst republikanische Wahlrechtsexperten wie Ben Ginsberg geben den Klagen nicht die geringste Aussicht auf Erfolg, weil sie keine Grundlage hätten.

Während republikanische Schwergewichte wie Senatsführer Mitch McConnell oder der Minderheitsführer im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, nach dem Vorbild Trumps dem gewählten Präsidenten Biden bisher nicht gratulierten, zeichneten sich erste Absetzbewegungen ab. Zu dem Durcheinander in der Trump-Welt trägt die Covid-19-Erkrankung des Stabschefs im Weißen Haus, Mark Meadows, bei, der wie andere Mitarbeiter in dieser kritischen Phase ausfällt.

Ungeachtet des Polterns Trumps arbeitet der für die Organisation der Übergabe der Amtsgeschäfte zuständige Experte im Weißen Haus, Chris Liddell, an einem reibungslosen Ablauf. Biden erhielt bereits Zusatz-Personenschutz des Secret Service, und die im Gesetz geregelten Schritte für eine Koordination mit dem Team Bidens werden eingehalten.

Analysten sagen, letztlich sei es nicht entscheidend, ob Trump seine Niederlage in einer Rede anerkennt, Biden traditionell ins Weiße Haus einlädt oder zu dessen Amtseinführung kommt. Seine Präsidentschaft endet laut Verfassung am Mittag des 20. Jänner.

Bei seiner Rückkehr vom Golfen erhielt Trump selbst einen Eindruck von den Feiern vor seiner Haustür. Auf dem "Black Lives Matter"-Platz führten Biden-Anhänger Freudentänze auf. Der Champagner floss in Strömen, und über den Barrikaden vor dem Weißen Haus ragten Plakate mit der Aufschrift "You Are Fired" hervor. Eine Anspielung auf den Satz, mit dem der Ex-Reality-TV-Star Bewerber in der Show "The Apprentice" feuerte.

Das knappe Rennen

In fünf Staaten liegt Joe Biden nur um jeweils wenige Tausend Stimmen vor Donald Trump.

Pennsylvania: Hier führt Biden mit 49,7 zu 49,1 Prozent bzw. um knapp 39.000 Stimmen.

Hier führt Biden mit 49,7 zu 49,1 Prozent bzw. um knapp 39.000 Stimmen. Arizona: Biden führt mit 49,5 zu 49,0 Prozent bzw. rund 19.000 Stimmen.

Biden führt mit 49,5 zu 49,0 Prozent bzw. rund 19.000 Stimmen. Nevada: Hier führt Biden mit 50,0 zu 47,8 Prozent bzw. rund 27.000 Stimmen.

Hier führt Biden mit 50,0 zu 47,8 Prozent bzw. rund 27.000 Stimmen. Georgia: Hier liegt Biden mit 49,5 zu 49,3 Prozent bzw. rund 10.000 Stimmen in Front. In diesem Bundesstaat ist eine Neuauszählung schon fix.

Hier liegt Biden mit 49,5 zu 49,3 Prozent bzw. rund 10.000 Stimmen in Front. In diesem Bundesstaat ist eine Neuauszählung schon fix. Wisconsin: Biden führt – mit 49,6 zu 48,9 Prozent bzw. rund 20.000 Stimmen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Donald Trump

US-Wahl 2020 Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Thomas Spang