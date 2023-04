Joe Biden reist nach Irland

Der Präsident werde sich am 11. und 12. April in der nordirischen Hauptstadt Belfast aufhalten und dort die erzielten Fortschritte seit dem Karfreitagsabkommen vor 25 Jahren würdigen, teilte das Weiße Haus mit. Ob es in Belfast zu einem Treffen mit dem britischen Premierminister Rishi Sunak kommt oder gar mit König Charles III., dessen Krönung am 6. Mai Biden auslassen wird, wurde zunächst nicht bekannt. Anschließend reist Biden bis 14. April nach Irland.

