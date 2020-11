Joe Biden ist für Moskau "ein zuverlässiges Gerät"

Es sei eine Wahl zwischen Mensch und Roboter gewesen. "Donald Trump lügt wie ein Mensch, irrt wie ein Mensch, hat das Privatleben eines Menschen." Auch der liberale Moskauer Politologe Stanislaw Belkowski fühlt mit dem Verlierer. "Joseph Biden aber ist eher ein Roboter." Deshalb habe man ihn aufgestellt, "ein zuverlässiges Gerät und kein unvorhersehbarer Mensch wie Trump."

Fast ganz Russland leidet mit Trump, will seine Niederlage so wenig eingestehen wie der amtierende US-Präsident selbst. Wie er verweisen Kreml-nahe Medien seit Tagen auf Wahlmanipulationen und warnen, Amerika werde im Bürgerkrieg versinken.

Ein Sprecher der russisch-orthodoxen Kirche rief schon dazu auf, die USA unter UN-Verwaltung zu stellen, damit ihre Atomwaffen nicht in die falschen Hände gerieten. Und der nationalistische Publizist Anatoli Wasserman sieht Trump als siegreichen Kläger vor dem höchsten Gericht der USA. Das sei "voll" mit Trump-Anhängern. "Trump hat beste Chancen, nach einer Neuauszählung weitere vier Jahre Staatschef zu bleiben."

Mit Biden befasst sich Moskau ungern. Bei Redaktionsschluss gab es noch keine Glückwünsche von Wladimir Putin. TV-Kommentatoren sagen, der 77-jährige Demokrat sei schon jetzt vergreist, der russische Senator Andrei Klimow erwartet von ihm verstärkte antirussische Rhetorik mit Akzent auf personellen Sanktionen, sein Kollege Alexei Puschkow eine Intensivierung des Kalten Krieges.

Biden gilt als offener Feind

Im Gegensatz zu Trump gilt Biden in Russland als offener Feind. "Sie (die Russen) wissen, dass ich sie kenne, und sie kennen mich", zitiert ihn die Zeitung Moskowski Komsomoljez. Biden, das gilt in Moskau als sicher, will das Verhältnis der USA zur übrigen NATO verbessern, was Russlands neuen Einfluss in Europa infrage stellt. Außerdem möchte er im Gegensatz zu Trump auf erneuerbare Energien setzen, auch für die russische Ölindustrie keine gute Nachricht.

Andererseits erwarten Militärexperten von Biden eine rationalere Rüstungspolitik, mit ihm sei das START-II-Abkommen leichter zu verlängern als mit Trump. Und der Wirtschaftsanalytiker Jewgeni Malychin sagte dem Portal forbes.ru, Bidens Gefährlichkeit werde stark übertrieben. "Er wird auch gegenüber Deutschland viel ausgewogener Politik machen." (scholl)

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Donald Trump

US-Wahl 2020 Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.