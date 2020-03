Joe Biden ist die Kandidatur nicht mehr zu nehmen

Das Rennen der US-Demokraten um die Präsidentschaftskandidatur ist praktisch entschieden: Der frühere Vizepräsident Joe Biden konnte in der Nacht auf Mittwoch vier weitere Vorwahlen gewinnen – zum Teil mit riesigem Vorsprung auf seinen Mitbewerber Bernie Sanders.

Besonders groß war Bidens Vorsprung in Florida, dem drittgrößten Bundesstaat der Vereinigten Staaten. In dem wichtigen "Swing State" (wechselt bei Präsidentenwahlen immer wieder zwischen Republikanern und Demokraten) erhielt der 77-jährige Ex-Vizepräsident 61,7 Prozent der Stimmen, während sich der linke Senator mit 22,9 Prozent begnügen musste. In Illinois lag Biden nach Auszählung von vier Fünfteln der Stimmen mit 59 zu 36,2 Prozent vorne, in Arizona mit 42,4 zu 29,5 Prozent.

Nach einer Zählung des US-Nachrichtensenders CNN konnte Biden mit den drei Siegen seinen Vorsprung auf Sanders deutlich ausbauen. Obamas früherer Stellvertreter hält demnach bei 991 Delegiertenstimmen, Sanders bei 754. Insgesamt konnte Biden bisher in 18 Staaten gewinnen, während Sanders erst fünf auf seinem Konto hat. Für die Nominierung sind 1991 Stimmen erforderlich.

Biden wirbt um junge Wähler

Biden streckte in einer Videobotschaft die Hand in Richtung Sanders aus. "Wir teilen eine gemeinsame Vision", sagte er in einer Ansprache aus seinem Heimatstaat Delaware. Biden warb in seiner Rede explizit um die "jungen Wähler, die von Senator Sanders inspiriert wurden": "Ich höre euch. Ich weiß, was auf dem Spiel steht. Ich weiß, was wir zu tun haben."

Er wolle jetzt die Demokratische Partei und dann die gesamte Nation wieder vereinen, sagte der 77-Jährige. Er hatte zuvor mehrere Vorschläge seines Kontrahenten übernommen, etwa jenen eines kostenlosen Hochschulstudiums.

Sanders "bewertet die Lage neu"

Nach der neuerlichen Niederlagenserie will Bernie Sanders nun seine Bewerbung überdenken. Der 78-jährige Senator werde mit seinen Anhängern Gespräche führen, "um seine Kampagne zu bewerten", teilte Wahlkampfleiter Faiz Shakir gestern mit.