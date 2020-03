Die beiden Männer schauten sich tief in die Augen, als Ex-Vizepräsident Joe Biden von der schwarzen Ikone im US-Kongress das Rednerpult übernahm. "Du hast mir zu einem Comeback verholfen", dankte der 77-jährige Biden dem 79-jährigen Jim Clyburn, der vor drei Jahrzehnten als erster Afroamerikaner in der Geschichte seines Bundesstaates in das US-Repräsentantenhaus eingezogen war.