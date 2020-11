Joe Biden erhält Ressourcen für den Übergang und besetzt Schlüsselposten

Bis vor Kurzem kannten die Behörde so wenige Amerikaner, wie sie den Namen ihrer Leiterin gehört hatten. Seit den Wahlen am 3. November hat sich das gründlich geändert. Weshalb die Anhänger des gewählten Präsidenten Joe Biden die Korken knallen ließen, als der sehnlich erwartete Brief Emily Murphys von der "General Services Administration" (GSA) spät am Montag endlich eintraf.

Darin erkannte die Behördenchefin Joe Biden als "offensichtlichen Gewinner" der US-Präsidentschaftswahlen an. Eine Formalie, die gewöhnlich am Tag nach den Wahlen erfolgt, diesmal aber wegen Donald Trumps haltlosen Vorwürfen über nicht vorhandenen Wahlbetrug 17 Tage auf sich warten ließ. Nachdem die Wahlkommission im Bundesstaat Michigan am Montagnachmittag Bidens Sieg in dem Bundesstaat bestätigt und Trump in Pennsylvania das Ende des Rechtswegs erreicht hatte, setzten die Realitäten ein.

Eingeständnis der Niederlage

Ob Murphy aus eigenen Stücken handelte oder der geschlagene Amtsinhaber ihr ein Signal gab, wie Trump behauptet, ändert nicht viel an den Konsequenzen. Wie ein hoher Mitarbeiter im Weißen Haus in Washington einräumte, ist dies "das Nächste, was an das Eingeständnis seiner Niederlage herankommt".

Dazu hatte es der massiven Nachhilfe von Stabschef Mark Meadows, des Justiziars im Weißen Haus, Pat Cipollone, und des persönlichen Anwalts des Präsidenten Jay Sekulow bedurft. Zusammen mit dem lauter werdenden Chor an Republikanern und Vertretern der Wirtschaft signalisierten sie dem Verlierer, dass er die Übergabe der Regierung im Interesse des Landes nicht weiter verzögern dürfe.

Zugang zu Staatsgeheimnissen

Team Biden erhält nun Millionen an Steuergeldern, Büroräume und andere Ressourcen, die dem Wahlsieger erlauben, den geordneten Übergang zwischen den Administrationen zu organisieren. Der gewählte Präsident Joe Biden erhält damit ab sofort auch Zugang zu allen Staatsgeheimnissen, strukturellen Einblick in die Ministerien und Behörden und kann mit der Überprüfung seiner Kandidaten für Kabinettsposten durch das FBI beginnen.

Der gewählte Präsident sprach von einem "notwendigen Schritt, die Herausforderungen unseres Landes angehen zu können". Biden erwähnte die außer Kontrolle geratene Pandemie und eine Erholung der Wirtschaft. Sein Team werde "eine Bestandsaufnahme unserer nationalen Sicherheitsinteressen machen und sich einen Überblick verschaffen, wie die Trump-Regierung unsere Regierungsbehörden ausgehöhlt hat."

Joe Bidens Expertenkabinett

Noch am Dienstag wollte Biden den ersten Teil seiner künftigen Regierungsmannschaft vorstellen. Die Namen der designierten Minister waren bereits im Vorfeld durchgesickert. Sie versprechen ein Expertenkabinett, das zu solider Sachpolitik zurückkehrt.

Biden vertraut die Schlüsselpositionen langjährigen Wegbegleitern an, wie Antony Blinken als designiertem Außenminister, Jake Sullivan als Nationalem Sicherheitsberater und Avril Haines als Direktorin der Nationalen Geheimdienste. Alle drei arbeiteten in der Vergangenheit in unterschiedlichen Positionen für den gewählten Präsidenten. Blinken und Haines waren bereits für Biden tätig, als dieser noch im US-Senat den Vorsitz des Auswärtigen Ausschusses führte.

Erste Finanzministerin der USA

Haines schriebe in ihrer Rolle an der Spitze der sechzehn US-Geheimdienste als Frau ebenso Geschichte wie die ehemalige Notenbankchefin Janet L. Yellen, die die erste Finanzministerin der USA werden soll. Historisch ist auch die Berufung von Bidens designiertem Minister für den Heimatschutz, Alejandro Mayorkas. Der Sohn kubanischer Exilanten wäre der erste Latino an der Spitze des Ministe

riums, das unter anderem für Einwanderung, Grenzsicherheit und Flüchtlingspolitik zuständig ist. Er verfügt über Erfahrung als stellvertretender Heimatschutzminister in der Regierung Barack Obamas.

Karriere-Diplomatin für die UNO

Mit der Nominierung der Karriere-Diplomatin Linda Thomas-Greenfield zur US-Vertreterin bei den Vereinten Nationen gelangt eine weitere schwarze Frau in eine Führungsposition. Thomas-Grienfield diente über 35 Jahre auf verschiedenen diplomatischen Posten rund um die Welt. Darunter als Botschafterin in Liberia sowie in anderen Funktionen in der Schweiz, Pakistan, Kenia, Gambia, Nigeria und Jamaika. Zuletzt arbeitete sie als Ministerialdirektorin für Afrika-Angelegenheiten im Außenministerium. Eine Überraschung ist die Rückkehr des ehemaligen Außenministers John Kerry in die aktive Politik. Der langjährige Freund des gewählten Präsidenten wird als Sonderbeauftragter für den Klimaschutz unter anderem die schnelle Rückkehr der USA in das Pariser Klimaabkommen koordinieren.

"Wir haben keine Zeit zu verlieren, wenn es um unsere nationale Sicherheit und Außenpolitik geht", erklärte Biden, warum er in seinem Personaltableau auf erprobte und erfahrene Experten vertraut. Er brauche ein Team, "das am ersten Tag bereit ist, mir dabei zu helfen, Amerikas Sitz am Kopfende des Tischs zurückzuholen."

Bestätigung im Senat erwartet

Analysten halten die Personen-Überprüfungen durch das FBI bei den bisher Nominierten für eine reine Formsache und erwarten auch keine Schwierigkeiten bei der Bestätigung durch die bisher von den Republikanern kontrollierte zweite Kammer des Kongresses, den Senat.

Artikel von Thomas Spang