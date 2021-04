Joe Biden will die Vereinigten Staaten offenbar tiefgreifend verändern: In seiner ersten Ansprache als US-Präsident vor beiden Kammern (Repräsentantenhaus und Senat) hat der Demokrat einen amerikanischen Neuanfang nach den Trump-Jahren beschworen. "Nach 100 Tagen der Rettung und Erneuerung ist Amerika bereit zum Abheben. Wir arbeiten wieder. Träumen wieder. Entdecken wieder. Führen die Welt wieder an", sagte Biden in der Nacht auf Donnerstag im Kapitol.