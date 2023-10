Jetzt kontrolliert auch die Slowakei ihre Grenze

Seit Mittwoch wird unter anderem am Grenzübergang in Berg (Niederösterreich) kontrolliert.

Österreich setzt damit den gleichen Schritt wie Tschechien und Polen zu dem Nachbarland. Die Kontrollen sollen zunächst zehn Tage andauern. Nun führt auch die Slowakei vorübergehende Personenkontrollen an ihrer Grenze zu Ungarn ein. Die Maßnahme beginnt am Donnerstag und dauert zunächst ebenfalls zehn Tage an, wie die geschäftsführende Regierung am Mittwoch in Bratislava beschloss. Die Kontrollen sollen demnach "auf flexible Weise" entlang der gesamten, mehr als 650 Kilometer langen Grenze stattfinden.

Ziel sei es, die Zahl der irregulären Migranten zu senken, die auf der Balkanroute nach Europa kommen, heißt es fast wortident aus allen genannten Staaten. Von Jahresanfang bis Ende September wurden nach Angaben des slowakischen Innenministeriums 39.688 irreguläre Migranten gezählt. Das seien elfmal mehr als im Vorjahreszeitraum, hieß es.

Kompromiss im Reformstreit

Im Streit um die Asylreform sollen sich die EU-Staaten nach Angaben der spanischen Ratspräsidentschaft auf einen Kompromiss geeinigt haben. Die Sitzung der Ständigen Vertreter habe am Mittwoch den Weg für die sogenannte Krisenverordnung als Teil der Asylreform freigemacht. Diese sieht deutlich verschärfte Maßnahmen vor, wenn eine Überlastung der Asylsysteme droht. Grundsätzlich sehen die Pläne für die EU-Asylreform unter anderem einen deutlich härteren Umgang mit Menschen aus Ländern vor, die als relativ "sicher" gelten.

Die seit 2015 umkämpfte Asylreform soll bis zur Europawahl im Juni 2024 stehen. Dafür müssen sich die EU-Länder allerdings noch mit dem Europaparlament auf das Gesetzespaket einigen, was ebenfalls als vertrackt gilt.

