Jetzt Gewissheit: Vermisste 70-Jährige wurde bereits am 7. Oktober von Hamas getötet

Seit Oktober galt das Ehepaar als vermisst - jetzt ist gewiss: Die beiden wurden bereits am 7. Oktober getötet.

In der vergangenen Woche war bereits der Tod ihres Mannes Gad Haggai erklärt worden, der bis dahin ebenfalls als entführt gegolten hatte.

Judith Weinstein Haggai galt als die älteste Frau unter den Geiseln, die noch im Gazastreifen festgehalten werden. Die Frau, die sich als Englischlehrerin um förderbedürftige Kinder gekümmert habe, hinterlasse vier Kinder und sieben Enkelkinder, erklärte der Kibbuz Nir Oz am Donnerstag weiter. Die sterblichen Überreste Weinstein Haggais und ihres Ehemanns befänden sich noch im Gazastreifen, hieß es. Die Familie der beiden bat in einer Erklärung am Donnerstag um die baldige Überführung der Leichname und erklärte, ihre Tötung erinnere politische Führer weltweit daran, dass "die Geiseln wieder heimkehren müssen, bevor es zu spät ist".

Am Donnerstag demonstrierte laut dem Bericht eines AFP-Journalisten in Jerusalem erneut eine Menschenmenge vor dem israelischen Parlament, um eine schnelle Heimkehr der Geiseln zu fordern. Während einer Feuerpause zwischen dem 24. November und 1. Dezember waren insgesamt 105 im Gazastreifen in der Gewalt palästinensischer Organisationen befindliche Geiseln freigelassen worden - 80 von ihnen im Austausch gegen 240 palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen.

1140 Menschen am 7. Oktober getötet

Bei dem beispiellosen Überfall der Hamas auf Israel waren am 7. Oktober israelischen Angaben zufolge 1140 Menschen getötet und 250 als Geiseln genommen worden. 129 Geiseln werden nach israelischen Angaben weiterhin im Gazastreifen festgehalten.

Als Reaktion auf die Hamas-Attacke greift Israel seither Ziele im Gazastreifen an. Dabei wurden nach Angaben des Hamas-Gesundheitsministeriums, die nicht unabhängig überprüft werden können, bisher mehr als 21.300 Menschen getötet.

