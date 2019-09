Jemen: Weiterer Rückschlag für Saudi-Arabien

Dabei gelang es den schiitischen Milizionären, nach eigenen Angaben Hunderte saudische Soldaten und Söldner gefangen zu nehmen. Die Großoffensive, bei der auch "Hunderte" saudische Militärfahrzeuge und große Mengen an Waffen erbeutet oder zerstört worden seien, habe vor drei Monaten begonnen und sei in den vergangenen 72 Stunden siegreich beendet worden, sagte Huthi-Sprecher Jahia Sari am Wochenende.

Laut Nabil Khoury, der bis 2015 Vize-Chef der US-Botschaft im Jemen war, verfügen die Huthis über "100.000 kampferprobte Soldaten, die in der Lage sind, den Saudis schweren Schaden zuzufügen". Riad hat die Erfolgsmeldungen der Huthis bisher nicht kommentiert. Dass sie nicht völlig aus der Luft gegriffen sind, zeigt ein im Huthi-TV ausgestrahlter Film, in dem Dutzende brennende saudische Armeefahrzeuge zu sehen sind.

Krieg zu den Saudis getragen

Für die Saudis sind die Erfolge der Huthis ein weiterer Nackenschlag. Viereinhalb Jahre nach seinem Beginn haben Jemens Milizionäre den Krieg nach Saudi-Arabien, in die an den Jemen grenzende Provinz Nadschran, getragen. "Hunderte Quadratkilometer" seien dort besetzt worden, behaupten die Huthis. Nach den Drohnenangriffen auf die Ölanlagen von Abkaik wurde den Saudis erneut vor Augen geführt, dass sie offenbar nicht in der Lage sind, ihr Land ausreichend zu verteidigen. (wrase)