Jeder zweite Deutsche gegen Grenzöffnung im Sommer

Dämpfer für die heimische Tourismusindustrie: Jeder zweite Deutsche lehnt eine Öffnung der Grenzen für den Sommerurlaub im europäischen Ausland ab. Laut einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts "YouGov" im Auftrag der "Deutschen Presse-Agentur" sind 48 Prozent der Befragten dafür, die wegen der Corona-Pandemie erlassene Ausreisesperre für Touristen auch im Sommer aufrechtzuerhalten.

Nur 20 Prozent sprechen sich demnach für eine Öffnung der Grenzen zu einzelnen (Nachbar-) Ländern aus. Lediglich 13 Prozent plädieren dafür, schon im Sommer den Reiseverkehr innerhalb der Europäischen Union wieder vollständig zu erlauben.

Die deutsche Bundesregierung hat gestern zudem die seit 17. März geltende weltweite Reisewarnung für alle "nicht notwendigen, touristischen Reisen ins Ausland" bis mindestens 14. Juni verlängert. Vor diesem Datum solle die Lage noch einmal neu bewertet werden, dazu wolle man sich vor allem mit den EU-Nachbarn eng abstimmen.

Maas: "Kein sorgloses Reisen"

Man könne nach wie vor "kein sorgenloses Reisen" empfehlen, sagte Außenminister Heiko Maas. Die Lage hänge auch von der Entwicklung in anderen Ländern ab. Auf eventuelle Lockerungen nach dem 14. Juni wollte er sich nicht festlegen lassen: Niemand könne versprechen, dass die Warnung danach aufgehoben werden könne, sagte der SPD-Politiker. Er sei im Gespräch mit den Außenministern der anderen EU-Staaten. "Eine europäische Lösung wäre wünschenswert."

Zuvor hatte Österreichs Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (VP) eine bilaterale Vereinbarung mit Deutschland über eine Grenzöffnung für Sommerurlauber ins Spiel gebracht. Auch Kanzler Sebastian Kurz (VP) deutete an, die Reisefreiheit mit Nachbarländern wie Deutschland oder Tschechien wieder ermöglichen zu wollen.

Kroatien will bilaterale Lösung

Kroatien strebt unterdessen bilaterale Vereinbarungen an, um die Tourismussaison zu retten. Entscheidend dabei werde die epidemiologische Situation in den jeweiligen Ländern sein, sagte Tourismusminister Gari Cappelli gestern. "Dazu gibt es bereits Gespräche mit einigen Ländern, darunter auch Österreich." Die Grenze zum Nachbarland Slowenien könnte so bereits bis Ende Mai geöffnet werden.

Der Tourismus ist in Kroatien für fast ein Fünftel des Bruttoinlandprodukts (BIP) verantwortlich. Nach dem Rekordjahr 2019 wird heuer wegen der Corona-Pandemie ein schwerer Einbruch erwartet. Laut Cappelli könnte man 2020, wenn bilaterale Absprachen umgesetzt werden, 30 Prozent des vorjährigen Umsatzes erreichen. Die Einnahmen von ausländischen Touristen lagen 2019 laut Medienberichten bei mehr als 10,5 Milliarden Euro.