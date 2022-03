Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock rechnet mit viel mehr Geflüchteten aus der Ukraine als zunächst angenommen. "Ich glaube, wir müssen uns sehr bewusst machen, dass bereits über drei Millionen Menschen geflohen sind, dass aber viele, viele weitere Millionen Menschen fliehen werden", sagte sie gestern am Rande von EU-Beratungen mit Amtskollegen in Brüssel.

Die EU müsse sich auf acht bis zehn Millionen Flüchtlinge in den kommenden Wochen einstellen, warnte Baerbock und preschte in Brüssel mit einem konkreten Vorschlag vor: "Wir brauchen nicht nur Korridore vor Ort aus der Ukraine heraus, sondern wir brauchen eine solidarische Luftbrücke", sagte sie. "Jeder muss jetzt Geflüchtete aufnehmen." Auch sollen die Flüchtlinge über den Atlantik hinweg verteilt werden.

Die deutsche Außenministerin will dazu eigene Logistikdrehkreuze aufbauen, um die aus der Ukraine in der EU ankommenden Flüchtlinge schnell verteilen zu können. Für diese Idee habe sie beim EU-Außenministertreffen "viel Zuspruch bekommen", sagte Baerbock. Bereits am 5. April will sie auch in Berlin eine Geberkonferenz für die ukrainischen Flüchtlinge ausrichten.

Vor allem die bitterarme Republik Moldau sei von Flüchtlingsankünften betroffen. Für das kleine Nachbarland der Ukraine werde Deutschland zusammen mit Frankreich und Rumänien eine eigene Hilfsplattform schaffen.

Österreich hat bereits die Aufnahme von 2000 Flüchtlingen aus Moldau angekündigt.