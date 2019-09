Jeder Kandidat sitzt drei Stunden auf dem Schleudersitz

Am Montag starten im EU-Parlament in Brüssel die Anhörungen jener Frauen und Männer, die ab November in der neuen, von Ursula von der Leyen geführten EU-Kommission sitzen sollen. Der Österreicher Johannes Hahn, der das Budgetressort übernehmen soll, ist am Donnerstag an der Reihe.

Doch selbst für einen Routinier wie ihn – er geht in seine dritte Amtszeit – ist das Hearing im Parlament kein Spaziergang. Drei Stunden lang muss jeder Kandidat im zuständigen Fachausschuss in öffentlicher Sitzung Rede und Antwort stehen. Die Abgeordneten hinterfragen die fachliche Eignung für den Ressortbereich, aber auch die Unabhängigkeit von nationalen oder parteipolitische Interessen sowie die persönliche Integrität. Nicht alle überstehen dieses Prozedere. Zwar ist das Parlament nicht befugt, einzelne Kandidaten abzulehnen. Aber es muss am Ende der Kommission als Gesamtgremium zustimmen. Das Votum im Plenum ist für den 23. Oktober angesetzt.

Ungar und Rumänin abgelehnt

Will von der Leyen, die selbst Anfang Juli im Parlament nur mit einem Überhang von neun Stimmen gewählt worden ist, keine Ablehnung ihres Teams riskieren, muss sie Kandidaten austauschen, die in den Hearings durchfallen.

Zwei sind bereits vor den Hearings bei der finanziellen Unvereinbarkeitsprüfung durch den Rechtsausschuss des Parlaments durchgefallen. Ihr Verfahren wurde gestoppt. Die rumänische Sozialistin Rovana Plumb hatte private Kredite zunächst nicht angegeben. Und der ungarische Fidesz-Politiker Laszlo Trocsanyi hat seine Beziehung zu einer Anwaltskanzlei während seiner Zeit als Justizminister nicht zufriedenstellend erklärt. Für die Ressortbereiche der beiden – Verkehr und Erweiterung – wird von der Leyen also in Bukarest und Budapest wohl um Ersatzkandidaten bitten müssen.

Weitere Anwärter aus ihrem Team könnten erhöhten Erklärungsbedarf in den Hearings haben. Der belgische Liberale Didier Reynders – der bisherige Außenminister ist als Justizkommissar vorgesehen – ist mit Vorwürfen rund um eine Geldwäscheaffäre im Kongo konfrontiert. Für das Agrarressort ist der Pole Janusz Wojciechowski nominiert. Der Politiker der Regierungspartei PiS war bis 2016 EU-Abgeordneter. Aus dieser Zeit laufen noch Ermittlungen der EU-Betrugsbekämpfungsbehörde Olaf wegen des Verdachts unkorrekter Reiseabrechnungen.

Und auch der designierten Binnenmarkt-Kommissarin, der Liberalen Sylvie Goulard aus Frankreich, hängen Vorwürfe aus ihrer Zeit als EU-Parlamentarierin nach: Sie richten sich gegen ihre Partei wegen der möglichen Scheinbeschäftigung ihres Assistenten.

Dass es die Parlamentarier ernst meinen, haben sie bewiesen. So musste Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker 2014 Sloweniens Kandidatin Alenka Bratusek nach einer fachlich schwachen Vorstellung im Hearing austauschen. Sie war als Vizepräsidentin vorgesehen gewesen. Statt ihr kam Violeta Bulc zum Zug, allerdings nur noch als Kommissarin für Verkehr.

Jose Manuel Barroso (Kommissionspräsident von 2004 bis 2014) musste vier Kandidaten austauschen. In Erinnerung geblieben ist der Italiener Rocco Buttiglione, der sich bei seiner Anhörung 2004 mit erzkonservativen gesellschaftspolitischen Anschauungen zu Frauen und Homosexualität ("eine Sünde") aus dem Rennen schoss.

