Japan: Starke Erdbeben erschütterten die Region Fukushima

Zwei schwere Erdbeben der Stärke 6,4 und 7,3 haben gestern Japans Präfekturen Fukushima, Miyagi und Iwate erschüttert. Etwa 30 Minuten vor Mitternacht bebte die Erde in der Region, in der vor elf Jahren knapp 20.000 Menschen nach einem Erdbeben und einem verheerenden Tsunami ums Leben gekommen waren. Eineinhalb Stunden nach den Beben erreichten kleine Tsunamiwellen an einigen Stellen die Küste.

Die Beben, die ungewöhnlich lang dauerten, waren bis in Japans Hauptstadt Tokio zu spüren. Nach Angaben der japanischen Erdbebenwarte lag das Epizentrum des Bebens der Stärke 7,3 etwa 60 Kilometer im Pazifik vor der Küste der Präfektur Fukushima. Die US-Erdbebenwarte berichtete über ein weiteres Erdbeben der Stärke 6,4 in der Region einige Minuten früher.

Keine Probleme bei AKWs

Energieversorger Tepco teilte nach einer ersten Prüfung mit, dass es an den Atomkraftwerken Fukushima Daiichi und Fukushima Daini keine irregulären Beobachtungen gebe. Analoges berichtete der Betreiber des AKW Onagawa weiter nördlich. Alle drei Kraftwerke sind außer Betrieb. In Fukushima Daiichi war es vor elf Jahren zur dreifachen Kernschmelze gekommen.

Für mehr als zwei Millionen Menschen in der Region und im Großraum Tokio fiel der Strom aus. Shinkansen-Schnellzüge blieben stehen. In der Region Fukushima entgleiste einer der Schnellzüge. In der Nacht gab es in der Region vereinzelte Berichte von Feuern in Häusern. Die Behörden warnten die Bevölkerung davor, sich an die Küste zu begeben. In den kommenden Tagen könnten schwere Nachbeben in der Region auftreten.

Ähnlich starke Erdbeben wie am Mittwoch hatten die Menschen in der Region zuletzt vor mehr als einem Jahr erlebt. Experten schlossen damals nicht aus, dass es sich um Nachbeben des schweren Erdbebens vor elf Jahren handle.

Am 11. März 2011 hatte ein Erdbeben der Stärke 9,1 einen Tsunami ausgelöst, der die Küstenregion im Nordosten Japans teilweise mit mehr als 15 Meter hohen Wellen traf.

Im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi fielen damals die Notstromaggregate aus und es kam in der Folge zur dreifachen Kernschmelze. Zehntausende Menschen wurden aus der Region evakuiert und können teilweise bis heute noch nicht in ihre Heimatorte zurück.