Jan Böhmermann in "New York Times": Sorge vor "faschistischem Deutschland"

"Guten Tag from Germany" beginnt Jan Böhmermann seinen kürzlich veröffentlichten Videobeitrag für die amerikanische Tageszeitung "New York Times". In knapp neun Minuten warnt er unter dem Titel "The Far Right is Rising in the Land of 'Never Again'" vor einem faschistischen Deutschland. Und betont, worin die Deutschen besonders gut wären: im "Erfinden von Nazis".

"Weltmeister in Vergangenheitsbewältigung"

Anlass für die Videobotschaft dürfte die bevorstehende Bundestagswahl in Deutschland sein, bei der die in Teilen rechtsextreme AfD 20 Prozent erreichen könnte. Damit wäre sie die zweitstärkste Partei im Parlament. Einer ihrer Vorsitzenden, Björn Höcke, fordert eine 180-Grad-Wende in der deutschen Erinnerungspolitik. Die 80-jährige deutsche Devise "never again", also "nie wieder", würde durch den Aufschwung extrem-rechter Parteien wie der AfD zu einer leeren Phrase ohne Bedeutung, warnt Böhmermann.

"Ihr solltet euch Sorgen machen"

Jede fünfte Wählerstimme für die AfD bei der Bundestagswahl am Sonntag wäre Anlass zur Sorge, sagt der ZDF-Satiriker. In einem kurzen Rückblick auf die Gründung der rechtspopulistischen Partei legt Böhmermann dar, wie die AfD zur deutschen NS-Geschichte steht. Den Holocaust hätten Spitzenpolitiker der Partei als "Vogelschiss in der Geschichte" bezeichnet. Die Kanzlerkandidatin Alice Weidel habe Adolf Hitler in einem Gespräch mit Tech-Milliardär Elon Musk auf X als "kommunistischen, sozialistischen Typ bezeichnet". "You should be worried" ("Ihr solltet euch Sorgen machen") sagt Böhmermann darauf.

"Geschichtsvergessenheit"

Böhmermann kritisiert die Diskrepanz zwischen kollektivem Erinnern und individueller Schuld. Die Deutschen würden zwar ihre problematische Vergangenheit anerkennen, persönliche Schuld in den eigenen Familienkreisen jedoch tendenziell abstreiten. Ein Muster das der Satiriker in AfD-Kreisen kritisiert: Sie könnten Nazi-Parolen schwingen, solange sie verleugneten, dass der Nationalsozialismus jemals existierte, sagt Böhmermann. Als weiteres Beispiel führt er Elon Musk's umstrittene Geste bei einer Veranstaltung zur Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump an, die stark an den Hitlergruß erinnerte.

Nazis seien in Wirklichkeit nie aus Deutschland verschwunden, sagt Böhmermann. Und weil die AfD Deutschland wieder "großartig machen möchte", sei - um im Sprachstil des Satirikers zu bleiben - die "Kacke am Dampfen".

