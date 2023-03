IWF: Neuer Milliardenkredit für die Ukraine

Die Zerstörung in der Ukraine ist groß.

Wie der Internationale Währungsfonds (IWF) mit Sitz in Washington mitteilte, soll das Kreditprogramm eine Laufzeit von vier Jahren haben. Die Vereinbarung auf technischer Ebene muss noch vom Exekutivdirektorium genehmigt werden.

Die Ziele seien die Aufrechterhaltung der wirtschaftlichen und finanziellen Stabilität unter "außergewöhnlich hohen Unsicherheiten" und langfristiges Wachstum im Zuge des Wiederaufbaus nach Ende des Kriegs. Die Ukraine hatte sich um das milliardenschwere Hilfsprogramm bemüht. Der IWF hat zuletzt seine Regeln geändert, um Kreditprogramme für Länder zu ermöglichen, die mit "außergewöhnlich hoher Unsicherheit" konfrontiert sind. Dies hat den Weg für den neuen Kredit geebnet.

Mehr als 400 Milliarden Dollar für Wiederaufbau

Der Wiederaufbau der Ukraine wird neuen Schätzungen zufolge deutlich teurer. Die Kosten dafür würden nun auf 411 Milliarden Dollar beziffert, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Analyse von Weltbank, Vereinten Nationen, der EU-Kommission und der Ukraine hervorgeht. Das entspricht dem 2,6-Fachen der ukrainischen Wirtschaftsleistung aus dem Jahr 2022. Im vergangenen September waren die Kosten für den Wiederaufbau noch mit 349 Milliarden Dollar angesetzt worden.

Den neuen Schätzungen zufolge braucht die Ukraine in diesem Jahr allein 14 Milliarden Dollar für strategisch wichtige und prioritäre Wiederaufbaumaßnahmen sowie Investitionen zur wirtschaftlichen Erholung des Landes. Nur ein Bruchteil davon ist im Haushalt bisher abgebildet. Vor allem im Energiebereich haben sich die Zahlen zuletzt deutlich verändert. Hier seien die Schäden mehr als fünf Mal so hoch wie im Juni 2022, so die Weltbank. Das verteile sich vor allem auf Regionen nahe der Front.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper