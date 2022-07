Italiens Regierungskrise: Lega für Neuwahl

In Italien haben die Koalitionspartner am Sonntag ihre Beratungen um eine mögliche Mehrheit der Regierung von Premier Mario Draghi fortgesetzt. Während die Sozialdemokraten und die Fraktion um Außenminister Luigi Di Maio sich klar für Draghis Amtsverbleib erklären, scheinen die Rechtsparteien Lega und Forza Italia Neuwahlen im Herbst nicht zu fürchten. Die Fünf-Sterne-Bewegung verlangt von Draghi Zugeständnisse für den Verbleib in der Koalition.

"Während die Italiener mit schweren Problemen konfrontiert sind, streiten sich die Mitte-links-Parteien. Ich hoffe, dass die Italiener bald seriöse, ehrliche, konkrete und anständige Parlamentarier wählen können", sagte Lega-Chef Matteo Salvini. "Fünf Sterne und Sozialdemokraten blockieren Italien schon seit langem mit ihrem Gezänk: Die Italiener können es nicht mehr ertragen."

Di Maio warnte vor der Gefahr von Neuwahlen in Italien: "Wenn es so weitergeht wie bisher, wird Draghi am Mittwoch vor dem Parlament zurücktreten. Und zwischen Donnerstag und Freitag wird der Präsident der Republik, Sergio Mattarella, die Kammern auflösen." Die Gefahr sei, dass wichtige Reformen zum Stillstand kämen.