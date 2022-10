Italiens Regierungschefin Meloni gewann Vertrauensvotum

So gewann die Chefin der postfaschistischen Partei "Fratelli d ́Italia" (FdI - Brüder Italiens) die Vertrauensabstimmung in der Abgeordnetenkammer mit 235 Stimmen und 154 Gegenstimmen. Fünf Parlamentarier enthielten sich. Davor hatte Meloni ihr Regierungsprogramm vorgestellt, es folgte eine Debatte unter den Abgeordneten.

Am Mittwoch unterzieht sich die 45-jährige Meloni einer weiteren Vertrauensabstimmung im Senat. Da Melonis Mitte-Rechts-Koalition auch in dieser Parlamentskammer über eine breite Mehrheit verfügt, dürfte die Abstimmung für sie reibungslos verlaufen. Danach kann die Regierung, die aus den Parlamentswahlen am 25. September hervorgegangen war, ihren Kurs aufnehmen.

Die 45-jährige Römerin hatte am Sonntag formell die Regierungsgeschäfte von ihrem Vorgänger Mario Draghi übernommen. Am Samstag hatte sie ihren Amtseid als Ministerpräsidentin abgelegt. Sie führt die am weitesten rechts stehende Regierung Italiens seit 1946 an. Stellvertretende Regierungschefs sind Matteo Salvini und Antonio Tajani von Melonis Koalitionspartnern Lega und Forza Italia.