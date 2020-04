Italiens Premier berät über Beginn der "Phase 2"

Dabei wurde ein Plan für das stufenweise Hochfahren der produktiven Tätigkeiten nach Ende des Corona-Lockdowns am 3. Mai besprochen.

Italien bekomme zwar die positiven Auswirkungen des Lockdowns zu spüren, die Pandemie sei jedoch noch nicht ausgemerzt, warnte Conte per Facebook. Italien müsse weiterhin gegen das Covid-19 kämpfen. Inzwischen soll jedoch ein Großteil der Produktionstätigkeiten unter Bedingungen der maximalen Sicherheit wieder aufgenommen werden. Das Ziel sei, Schutz der Gesundheit und die Bedürfnisse der Produktion in Einklang zu bringen.

Ein solcher strukturierter Plan sollte maximale Sicherheitsbedingungen am Arbeitsplatz und in den öffentlichen Verkehrsmitteln gewährleisten. Protokolle für die Sicherheit am Arbeitsplatz sollen entwickelt werden. In Bezug auf Gesundheitsschutzmaßnahmen arbeite die Regierung weiterhin daran, Covid-Krankenhäuser auszubauen und Tests bestmöglich zu nutzen, um die Präventions- und Kontrollstrategie für Infektionen effizienter zu gestalten, sagte Conte.

In Italien sind seit Beginn der Ausbreitung der Pandemie am 20. Februar 23.227 Menschen gestorben, teilte der italienische Zivilschutz am Samstag mit. Die Zahl der aktuell Infizierten lag bei 107.771.

94 Prozent der Neuinfizierten in Italien in Lombardei

94 Prozent der neuen SARS-CoV-2-Infizierten, die am Samstag italienweit gemeldet worden sind, konzentrieren sich in der Lombardei, der am stärksten vom Coronavirus betroffenen Region. Dies geht aus Angaben des Zivilschutzes hervor.

In der Lombardei wurde am Samstag mit 199 Todesopfern die niedrigste Zahl von Toten im Zeitraum von 24 Stunden der vergangenen sechs Tage gemeldet. Am 12. April waren 110 Tote in der Lombardei verzeichnet worden. Der Trend dieser Woche gibt laut Experten Anlass zur Hoffnung.

80.031 Personen, 74 Prozent aller in Italien getesteten Patienten (107.771), befinden sich in Heimisolierung mit leichten Symptomen. Die Zahl der Menschen in Quarantäne daheim, die zum Großteil keine Symptome aufweisen, ist in den vergangenen Wochen ständig gewachsen.

Auch die Zahl der Patienten auf Italiens Intensivstationen sinkt weiter. Insgesamt 2.733 Menschen brauchten zuletzt Intensivpflege, 79 weniger als am Freitag. 947 Menschen befanden in der Lombardei auf Intensivstationen, das sind 24 weniger als am Freitag. Damit reduziert sich der Druck auf die lombardischen Spitäler.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.