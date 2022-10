Italiens Präsident setzt Konsultationen zur Regierungsbildung fort

Das Staatsoberhaupt empfing die Parlamentspräsidenten Ignazio La Russa und Lorenzo Fontana. Er wird danach die Delegationen der im Parlament vertretenen Parteien treffen. Die Konsultationen laufen bis Freitagnachmittag.

Erwartet wird, dass Wahlsiegerin Giorgia Meloni, Vorsitzende der postfaschistischen Partei "Fratelli d'Italia" (FdI - Brüder Italiens) und der Mitte-Rechts-Koalition mit Lega und Forza Italia, am Freitag den Auftrag zur Regierungsbildung erhält. An diesem Tag sollten die offiziellen Verhandlungen mit den politischen Verbündeten über die Ministerposten und das Regierungsprogramm beginnen.

Die Delegation der Südtiroler Volkspartei (SVP) verkündete nach ihrem Gespräch mit Mattarella, dass sie einer Regierung um Meloni nicht das Vertrauen aussprechen werde. Melonis "nationalistische Partei" müsse beweisen, "ihre Haltung gegenüber den Autonomien, den sprachlichen Minderheiten und gegenüber Europa geändert zu haben", damit sie die Zustimmung der SVP erhalten könne. "Den endgültigen Beschluss werden wir jedenfalls aufgrund der Ministerliste fassen", erklärte Julia Unterberger, Chefin der Autonomie-Fraktion im Senat nach ihrem Gespräch mit Mattarella.

Unterberger erklärte, sie befürchte eine Koalition, in der Melonis "Fratelli d ́Italia" (FdI -Brüder Italiens) die stärkste Einzelkraft sei. Sie bange jedoch nicht um die Südtiroler Autonomie, da sie in der italienischen Verfassung und in den internationalen Verträgen verankert sei.

Als letzte Gruppierung empfing Mattarella am Donnerstag Abend die oppositionelle Demokratische Partei angeführt von Vorsitzendem Enrico Letta. Dieser sparte nicht mit Kritik an der Mitte-rechts-Koalition und prangerte die gespannten Beziehungen zwischen Mitte-rechts-Kräften und der Opposition an. Der Chef der oppositionellen Fünf-Sterne-Bewegung Giuseppe Conte forderte Meloni auf, auf Forza Italia-Koordinator Antonio Tajani als Außenminister zu verzichten. Dieser ist wegen den umstrittenen Aussagen von Silvio Berlusconi über seine Beziehungen zu Wladimir Putin ins Kreuzfeuer der Kritik geraten.

Bei einem erfolgreichen Abschluss der Gespräche könnte Meloni, die am Freitagvormittag die Mitte-Rechts-Delegation zu Mattarella führen wird, zum Präsidenten zurückkehren und "den Vorbehalt aufheben". Die neue Regierung wird dann umgehend öffentlich bekanntgegeben und noch am selben oder spätestens am folgenden Tag angelobt. Dies könnte bereits am Samstag erfolgen, da die Ministerliste laut Medienberichten bereits steht.

Nach der Angelobung wird sich das neue Kabinett zum Palazzo Chigi im Zentrum Roms, dem offiziellen Sitz des Regierungschefs, begeben. Dort übergibt der scheidende Ministerpräsident Mario Draghi offiziell seiner Nachfolgerin die Regierungsgeschäfte. Als symbolische Geste wird dabei eine Handglocke überreicht, mit der der Ministerpräsident traditionell die Kabinettssitzungen eröffnet.

Nach der Vereidigung könnte sich Meloni einige Tage Zeit nehmen für ihre Ansprache zur Amtseinführung, die sie den Parlamentskammern vorlegen wird. In der Ansprache wird sie ihr Regierungsprogramm vorstellen. Innerhalb von zehn Tagen nach der Amtseinführung muss sich die neue Regierung einer Vertrauensabstimmung im Parlament unterziehen. Erwartet wird, dass die Vertrauensabstimmung Mitte nächster Woche stattfindet.