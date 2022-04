Italiens Ex-Premier schlägt Europäische Konföderation vor

"Es ist richtig, Ländern, die das gleiche Streben nach Freiheit und Demokratie teilen, die Türen zu öffnen", sagte der Expremier laut italienischen Medien. Letta, Chef der in Rom mitregierenden Demokratischen Partei (PD), sprach sich für die Einrichtung einer Europäische Konföderation aus, die sich aus den EU-27, der Ukraine, Georgien, Moldawien, Nordmazedonien, Serbien, Montenegro, Albanien, Bosnien und dem Kosovo zusammensetzt. So könnten die Ukraine und die anderen Länder, die auf den EU-Beitritt warten, am öffentlichen Leben in Europa teilnehmen und parallel dazu den Weg zur EU-Mitgliedschaft fortsetzen.

Ukraine: EU-Beitritt erst 2036 möglich

"Nach den aktuellen Regeln würde die Ukraine erst 2036 der EU beitreten können. Dies steht in krassem Gegensatz zu den Versprechungen dieser Tage und den Erwartungen, die geweckt werden. Um Frustration zu vermeiden, stelle ich die Idee einer Europäischen Konföderation vor, die aus den 27 EU-Mitgliedern und den neun EU-Beitrittskandidaten, einschließlich der Ukraine, bestehen soll, twitterte Letta.

Europa müsse "reformiert werden", um solider zu werden. "Das ist eine historische Verpflichtung", erklärte Letta. Die Konföderation, die in einem Jahr eingerichtet werden könnte, würde den politischen Dialog zwischen den 36 Mitgliedern fördern. Sie könnte zur Institution werden, die "gemeinsame Entscheidungen" ermöglichen würde, angefangen bei "der Verteidigung des Friedens, der Sicherheit und der Förderung eines gerechten und nachhaltigen Entwicklungsmodells". "Der Krieg in der Ukraine bestätigt, wie wichtig es ist, die Erweiterung erfolgreich durchzuführen", betonte der PD-Chef.