Italiens Ex-Premier neuer Chef der Sozialdemokraten

Letta, der als einziger Kandidat für den PD-Vorsitz antrat, erhielt die Stimmen von 860 Parteidelegierten. Es gab zwei Nein-Stimmen und vier Enthaltungen.

Letta folgt somit auf Nicola Zingaretti, der vergangene Woche überraschend zurückgetreten war. Zingaretti, der zwei Jahre lang den PD geleitet hatte, war mit dem Vorwurf zurückgetreten, die Parteiführung beschäftige sich eher mit internen Grabenkämpfen als mit nationalen Herausforderungen wie der Corona-Pandemie.

Der 54-jährige Jurist Letta wurde im April 2013 Premier in Rom, er wurde aber in einem parteiinternen Putsch im Februar 2014 zum Rücktritt gezwungen. An seine Stelle trat damals Matteo Renzi als jüngster Regierungschef Italiens.