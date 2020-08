Italienischer Reporter in Minsk "befreit" - Angeblich drei Tage ohne Essen

Am Mittwoch wurde der Reporter freigelassen. Das Außenministerium in Rom bestätigte, dass der nicht fest angestellte Journalist "befreit wurde und sich aktuell in der italienischen Botschaft in Minsk befindet".

Er soll mit dem nächstmöglichen Flug in die Heimat zurückkehren. "Die Situation hier ist wirklich dramatisch. Die Militärpolizei hat mich in eine Zelle gedrängt", berichtete der Reporter Claudio Locatelli in einem Video bei Facebook, das nach der Freilassung in der Botschaft aufgenommen wurde. "Nach drei Tagen, 60 Stunden, wurde ich befreit. Mir geht es gut. Aber ich habe seit drei Tagen nichts gegessen." Weitere Details seiner Festnahme wollte der Journalist erst nach seiner Rückkehr in Italien erzählen, "wenn ich dann wirklich in Sicherheit bin".

n Weißrussland (Belarus) kommt es wegen der von Fälschungsvorwürfen überschatteten Präsidentenwahl seit Tagen zu heftigen Protesten. Die Polizei geht hart gegen die Leute auf der Straße vor, Tausende wurden festgenommen.