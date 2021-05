Italienischer Ex-Regierungschef Berlusconi aus Krankenhaus entlassen

Der frühere italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi ist nach mehr als 20 Tagen wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden. Der 84-Jährige habe die San Raffaele Klinik in Mailand bereits am Freitag verlassen, bestätigte ein Sprecher seiner Partei Forza Italia am Samstag. Dort war er am 6. April für eine Reihe von Untersuchungen aufgenommen worden. Die Nachrichtenagentur ANSA zitierte seinen Anwalt, der auf eine zurückliegende Corona-Infektion Berlusconis vom vergangenen September verwies, die seine Gesundheit weiterhin belaste.

Gegen den Politiker läuft derzeit unter anderem ein Gerichtsprozess in der toskanischen Stadt Siena, in dem er sich wegen Zeugenbestechung verantworten muss. Das Verfahren wurde wegen Berlusconis Krankenhausaufenthalt bereits mehrmals verschoben. Den nächsten Termin setzte das Gericht für Mitte Mai an.