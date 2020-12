Italien: Zusätzliche Restriktionen zu Weihnachten

Nicht ausgeschlossen wird, dass an den Feiertagen ganz Italien zur roten Zone erklärt wird. Restaurants könnten jedoch mit Einschränkungen bis 18 Uhr offen halten, berichten italienische Medien. Bewohnern von Gemeinden unter 5000 Einwohnern sollen an den Weihnachtsfeiertagen Bewegungsmöglichkeiten innerhalb von 30 Kilometern gewährt werden, erwägt die Regierung in Rom.

In mehreren Regionen, die am Sonntag wieder mit der geringeren Corona-Warnstufe Gelb eingestuft wurden, drängten sich Menschenmengen in den Einkaufsstraßen, um Weihnachtseinkäufe zu erledigen. In Rom musste wegen starken Andrangs der Platz um den Trevi-Brunnen von der Polizei abgeriegelt werden. Menschen nutzten das schöne Wetter nach mehreren Regentagen, um ins Freie zu gehen.

Seit Sonntag sind die Regionen Lombardei, Piemont, Basilikata und Kalabrien wieder gelb. So konnten hier nach sechs Wochen Teil-Lockdowns Geschäfte und Lokale wieder öffnen. Menschen versammelten sich in den Lokalen zum Aperitif.

Bis Ende September alle geimpft

Der für die Coronavirus-Pandemie zuständige Regierungskommissar Domenico Arcuri sprach von "unannehmbaren Menschenansammlungen" in den Städten. Die Gefahr sei, dass es im Jänner zu einer dritten Epidemiewelle komme, die sich Italien nicht erlauben könne. Arcuri stellte am Sonntag die Anti-Covid-Impfkampagne vor, die voraussichtlich zwischen dem 12. und dem 15. Jänner beginnen sollte. Alle Italiener sollen bis Ende September 2021 geimpft werden, meinte Arcuri.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.