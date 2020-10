Italien zieht erneut die Schrauben an

ROM. Die Einschränkungen in Italien werden weiter verschärft: Bars und Restaurants müssen um Mitternacht schließen. In den Lokalen dürfen maximal sechs Gäste pro Tisch sitzen.

Ab 18.00 Uhr darf man Speisen und Getränke lediglich am Tisch und nicht stehend konsumieren, kündigte Premier Giuseppe Conte in der Nacht auf Montag an.