Italien-Wahl: Umfrage sieht Postfaschisten vorne

In zwei Wochen wird in Italien ein neues Parlament gewählt, am Freitag wurde die letzte Meinungsumfrage vor dem Urnengang veröffentlicht: Laut der Befragung des Meinungsforschungsinstituts "Demos", die von der Tageszeitung "La Repubblica" veröffentlicht wurde, liegt die postfaschistische Partei "Fratelli d’Italia" (FdI) von Giorgia Meloni mit 24,6 Prozent der Stimmen voran.

Die Demokratische Partei (Partito Democratico/PD) könnte es laut Umfrage auf 22,4 Prozent der Stimmen schaffen. Die rechte Lega von Ex-Innenminister Matteo Salvini käme demnach auf zwölf Prozent, während die rechtskonservative Forza Italia des langjährigen Premierministers Silvio Berlusconi 7,7 Prozent erreichen würde.

Damit könnte die Mitte-rechts-Allianz aus Fratelli d’Italia, Lega und Forza Italia die relative Mehrheit im Parlament erobern. Die Fünf-Sterne-Bewegung, die als stärkste Einzelpartei aus der Wahl 2018 hervorgegangen war, kann nur noch mit 14 Prozent rechnen.

Der scheidende Premier Mario Draghi ist mit 67 Prozent der Stimmen die populärste Persönlichkeit Italiens, wie die Umfrage ergab. Auf Platz zwei landete der Ex-Premier und Fünf-Sterne-Chef Giuseppe Conte mit 43 Prozent, gefolgt von Meloni mit 41 Prozent.