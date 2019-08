Italien sucht verzweifelt nach einem Ausweg aus der Regierungskrise

Italien sucht nach einer Lösung der Regierungskrise: Der italienische Senat soll heute zusammenkommen, um zu entscheiden, wann über einen von der Regierungspartei Lega eingereichten Misstrauensantrag gegen Premier Giuseppe Conte abgestimmt werden soll. Das haben die Fraktionschefs des Senats gestern Abend beschlossen.

Die Lega forderte zusammen mit den Oppositionsparteien Forza Italia und Fratelli d’Italia ("Brüder Italiens"), dass bereits am Mittwoch über den Misstrauensantrag abgestimmt wird. Die drei Parteien wollen bereits im Oktober Neuwahlen erzwingen.

Doch so schnell dürfte es nicht gehen. Unterdessen debattiert die oppositionelle Demokratische Partei (PD) über den Vorschlag von Ex-Premier Matteo Renzi, eine Übergangsregierung zu bilden. Daran sollen sich neben der sozialdemokratischen PD die populistische Fünf-Sterne-Bewegung und all jene Parteien beteiligen, die Italien Neuwahlen im Oktober ersparen wollen. Ziel sei es, eine Wahlkampagne in jenen Monaten zu vermeiden, in denen Italien ein funktionsfähiges Parlament zur Verabschiedung des neuen Budgetgesetzes brauche. PD-Chef Nicola Zingaretti schließt jedoch eine Allianz mit der Fünf-Sterne-Bewegung aus und plädierte gestern für den Zusammenhalt des PD.

Es gibt allerdings noch andere denkbare Szenarien, aber sie sind alle unwahrscheinlicher. Conte könnte die Regierung umbauen und der Lega mehr Ministerposten geben, was ihren aktuellen Mehrheiten in Meinungsumfragen entspräche. Dort liegen die Rechten bei rund 37 Prozent, fast doppelt so hoch wie bei der vergangenen Parlamentswahl. Conte könnte die Lega auch aus der Regierung schmeißen und mit der Demokratischen Partei (PD) eine Koalition mit hauchdünner Mehrheit schließen – aber dann hätten sie in Salvinis Lega die derzeit beliebteste Partei gegen sich. Und schließlich wäre auch möglich, dass Präsident Sergio Mattarella nach einem Misstrauensvotum nicht das Parlament auflöst, sondern eine Übergangsregierung einsetzt. Diese soll Italien bis 2020 regieren, damit dann im Frühjahr neu gewählt werden kann, wenn der Haushalt verabschiedet ist. In der italienischen Bevölkerung wächst der Unmut über die Politik: Hunderte Menschen gingen auf die Straßen, um den Innenminister und Lega-Chef Matteo Salvini zu beschimpfen. Auf Salvinis Facebook-Seite mehrten sich die Kommentare wütender Lega-Anhänger, die den Innenminister wegen des Bruchs mit dem Koalitionspartner Fünf Sterne scharf kritisierten und ihm "Verrat" vorwarfen.

Ex-Premier Letta ist "sehr besorgt"

Der frühere italienische Regierungschef Enrico Letta hat sich „sehr besorgt“ über das „politische Chaos“ in seinem Land gezeigt. Der Sozialdemokrat, der von April 2013 bis Februar 2014 Ministerpräsident war, warnte in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP vor allem vor Innenminister Matteo Salvini, der Italien womöglich „aus der EU führen könnte“.

Letta warnte aber auch vor anderen „schrecklichen Konsequenzen“ einer Alleinregierung der Lega. Salvinis Einstellung gegenüber „Migranten, der Integration und dem Zusammenleben“ könnte dann zur „Regel“ werden.

Zudem könnte die Lega das Land mit ihrer Wirtschaftspolitik in eine „schwere strukturelle Krise“ stürzen.

