Italien: Sozialdemokraten erobern alle Großstädte

Die italienischen Sozialdemokraten haben ihren Siegeszug bei den Kommunalwahlen auch in den Bürgermeister-Stichwahlen fortgesetzt. In der Hauptstadt Rom siegte der sozialdemokratische Kandidat und Ex-Wirtschaftsminister Roberto Gualtieri mit rund 59 Prozent klar gegen seinen Kontrahenten aus dem Mitte-Rechts-Lager, Enrico Michetti. Auch Turin hat künftig mit Stefano Lo Russo einen roten Bürgermeister.

Bereits in der ersten Runde waren Mailand und Neapel an Mitte-Links-Kandidaten gegangen. Zusammen mit Palermo, wo der Bürgermeister nicht zur Wahl stand, werden die fünf einwohnerstärksten Städte Italiens damit künftig von Bürgermeistern des Mitte-Links-Lagers regiert.

Der Mitte-Rechts-Block, zu dem neben der Lega und der Rechtskraft "Fratelli d’Italia" (Brüder Italiens) auch Silvio Berlusconis Forza Italia gehört, musste eine bittere Niederlage einstecken. Er behauptete sich lediglich in Kleinstädten.

Einziger Trost für die Mitte-Rechts-Kräfte ist Triest. In der ehemaligen habsburgischen Hafenstadt, in der seit Tagen tausende Menschen gegen die 3-G-Pflicht am Arbeitsplatz demonstrieren, siegte der Mitte-Rechts-Bürgermeister Roberto Dipiazza, der sein viertes Mandat als Stadtchef beginnt.