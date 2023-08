Italien: Meloni vergleicht Premiersamt mit Achterbahnfahrt

"Jeder Tag ist eine Herausforderung und es ist wirklich schwierig, alles unter einen Hut zu bringen. Manchmal verspürt man den Wunsch, aus der Achterbahn auszusteigen, einen Moment innezuhalten und zur Normalität zurückzukehren. Aber das ist ein Gedanke, der nur für ein paar Augenblicke in deinem Kopf bleibt und dann wieder verschwindet. Denn man weiß, dass das, was man tut, einen Zweck hat, einen größeren Sinn", sagte die 46-jährige Rechtspolitikerin.

"Manchmal vermisse ich das Alltägliche, die kleinen, die einfachsten Dinge. Mein Leben war schon immer ein Wettlauf mit der Zeit, aber jetzt ist es wie nie zuvor. Deshalb tue ich täglich mein Bestes, um meinen verrückten Zeitplan so gut wie möglich einzuhalten und so viel Zeit wie möglich mit meiner Tochter Ginevra zu verbringen. Zeit ist das Kostbarste, was wir haben, und wir können uns den Luxus nicht leisten, sie zu verschwenden", betonte die Chefin der Rechtsaußenpartei Fratelli d'Italia (Brüder Italiens), die sich derzeit einen Urlaub in der süditalienischen Adria-Region Apulien gönnt. Hier wird 2024 der G7-Gipfel stattfinden, bei dem Italien Gastgeber sein wird.

"Ich habe mir seit über zwei Jahren keinen Urlaub mehr gegönnt und ab einem gewissen Punkt droht die übermäßige Müdigkeit dazu zu führen, dass man den Durchblick und die Konzentration verliert", erklärte Meloni. Ihr Ziel sei es, mehr Sport zu treiben und das Rauchen aufzugeben.

Wenn es möglich ist, nehme sie ihre sechsjährige Tochter Ginevra bei ihren Auslandsreisen mit, erzählte die Politikerin. "Ich nehme Ginevra immer mit, wenn ich es für möglich halte, sowohl um Zeit miteinander zu verbringen als auch um ihr neue Erfahrungen zu ermöglichen. Mit ihr an meiner Seite fühle ich mich stärker", sagte die Premierministerin.

