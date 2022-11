Italien: Lega will Bonus für Heirat in der Kirche

Italiens rechte Regierungspartei Lega hat im Parlament in Rom einen Gesetzesentwurf eingebracht, der einen Bonus in Höhe von bis zu 20.000 Euro für Paare vorsieht, die in der Kirche heiraten.

Dem Lega-Vorschlag zufolge soll der Staat eine 20-prozentige Rückerstattung der Ausgaben für die Hochzeit gewähren: vom Blumenschmuck in der Kirche bis hin zur Kleidung für Braut und Bräutigam, Friseur, Make-up etc. Der Vorschlag löste hitzige Diskussionen aus. Benedetto Della Vedova, Vertreter der Oppositionspartei Più Europa, warf der Lega vor, homosexuelle Paare schlechterstellen zu wollen. Die sozialdemokratische Fraktionschefin Simona Malpezzi sprach von einem "absurden und populistischen Vorschlag".

Ministerpräsidentin Giorgia Meloni von der Partei Fratelli d’Italia betonte, dass es sich bei der Initiative nicht um einen Regierungsentwurf handle, sondern um einen Vorschlag von vier Lega-Abgeordneten. Diese kündigten nun Korrekturen an, der Bonus solle auch nur bei standesamtlichen Trauungen ausbezahlt werden.