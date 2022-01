Italien: Impfpflicht für über 50-Jährige ab Februar

Italien prescht bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie ein weiteres Mal vor: Angesichts der sich rasch ausbreitenden Omikron-Welle hat die Regierung in Rom eine Impfpflicht für über 50-Jährige beschlossen – und zwar für alle Bewohner des Landes, also auch für alle Ausländer, die im Land leben und arbeiten.

Konkret bedeutet das: Ab Anfang Februar müssen alle Menschen, die über 50 Jahre alt sind, mindestens eine Impfung oder ein Genesungs-Zertifikat (nicht älter als sechs Monate) nachweisen. Arbeiten dürfen ab 15. Februar dann nur noch Geimpfte und erst kürzlich Genesene – das gilt sowohl für den öffentlichen Dienst als auch für die gesamte Privatwirtschaft.

Bei Missachtung drohen Arbeitnehmern einerseits hohe Geldstrafen (bis zu 1500 Euro). Zudem müssen jene, die weder geimpft noch genesen sind, zu Hause bleiben – und zwar ohne Entlohnung. Die Impfpflicht gilt übrigens auch für Arbeitslose, die älter als 50 sind. Ausgenommen von den neuen Bestimmungen, die vom Ministerrat einstimmig abgesegnet wurden und vorerst einmal bis Juni gelten, sind Menschen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können.

Premier Mario Draghi begründete das Dekret so: "Wir wollen mit diesen Verfügungen das gute Funktionieren der Krankenhäuser sichern und gleichzeitig die Schulen und die Wirtschaft offen halten. Wir greifen insbesondere bei den Altersgruppen ein, die am stärksten gefährdet sind, ins Spital eingeliefert zu werden."

Italien verzeichnete gestern mehr als 220.00 bestätigte Neuinfektionen sowie 190 Todesfälle. Tags davor starben 231 Menschen. Das ist ein starker Anstieg, denn in den vergangenen zwei Wochen gab es im Schnitt rund 150 Tote pro Tag.

70 Prozent positiv getestet

Nach einem Flug von Italien nach Indien wurden 70 Prozent der Passagiere positiv auf Corona getestet. Vor dem Abflug in Mailand mussten die Fluggäste einen negativen Test vorweisen, um nach Indien einreisen zu dürfen.

Nach der Landung am Mittwoch seien dann jedoch von den 179 Passagieren alle 160 Erwachsenen erneut getestet worden, berichteten indische Medien gestern unter Berufung auf Behördenmitarbeitende und den Flughafenchef in Amritsar. Von den 160 Tests waren schließlich 125 positiv, die Betroffenen befinden sich in Quarantäne.