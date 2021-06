Italien hat die Maskenpflicht im Freien aufgehoben

Das bedeutet eine große Erleichterung bei Temperaturen von mehr als 30 Grad. Die letzte bisher gelbe Region, das norditalienische Aostatal, in der bisher noch eine nächtliche Ausgangssperre zwischen Mitternacht und 5 Uhr herrschte, wurde "weiß": Somit ist nun ganz Italien eine weiße Zone mit niedrigsten Restriktionen.

Die Zahl der Neuinfektionen und der Covid-Todesopfer ist stark sinkend. Am Sonntag wurden 14 Tote und 782 Neuinfektionen gemeldet. Italien war im Februar 2020 das erste europäische Land, in dem sich das Virus stark ausbreitete. Insgesamt ist es eines der am stärksten von der Pandemie betroffenen Länder der Welt mit mehr als 4,25 Millionen nachgewiesenen Fällen und 127.000 Covid-Toten.