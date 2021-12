Italien gab für Impfung von Kindern ab fünf grünes Licht

Die italienische Arzneibehörde gab am Mittwoch der Immunisierung dieser Altersgruppe grünes Licht, nachdem zuletzt die europäische Behörde EMA die Zulassung genehmigt hatte. Die Impfungen für Kinder beginnen in Italien voraussichtlich am 23. Dezember.

Geplant ist die Einrichtung von Pädiatrie-Abteilungen in den Impfzentren. Mehr als 87 Prozent der Italiener über zwölf Jahren sind mindestens einmal geimpft. Seit dem heutigen Mittwoch können alle Italiener im Alter über 18 Jahren den dritten Stich erhalten.

Die italienische Regierung von Ministerpräsident Mario Draghi hat vergangene Woche die Corona-Restriktionen für Nicht-Geimpfte drastisch verschärft. Personen, die nicht gegen das Coronavirus geimpft sind, werden von vielen Aktivitäten ausgeschlossen, ging aus einer Kabinettssitzung hervor. Die Maßnahmen werden vorerst vom 6. Dezember bis zum 15. Jänner gelten, könnten dann aber bei Bedarf verlängert werden.