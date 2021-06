Italien: Berlusconi gefällt CDU als Name für Mitte-Rechts-Bündnis

Diese Abkürzung sei eine Anlehnung an die deutsche CDU, deren Werte man als Referenzmodell ansehe, sagte der 84 Jahre alte Chef der konservativen Forza Italia in Interview der Zeitung "Corriere della Sera" (Dienstag). Der Mitte-Rechts-Block brauche eine starke Koppelung an freie, christliche und europäische Prinzipien.

Zusammen mit dem Chef der rechten Lega, dem früheren Innenminister Matteo Salvini, hatte Berlusconi unlängst eine Verschmelzung von Parteien des Mitte-Rechts-Blocks in Aussicht gestellt. Dies solle bis zu den Parlamentswahlen 2023 passiert sein. Lega und Forza Italia regieren derzeit im Kabinett aus Experten und Politikern unter Regierungschef Mario Draghi mit.