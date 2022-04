Israels Regierung verliert überraschend Mehrheit

Damit hatte niemand gerechnet, es könnte weitreichende politische Folgen haben: Israels Regierung verliert ihre Mehrheit, weil eine Abgeordnete der Regierungspartei Yamina überraschend aus der Koalition ausgetreten ist. Die Koalitionsvorsitzende Idit Silman habe dies schriftlich Ministerpräsident Naftali Bennett (Yamina) mitgeteilt, bestätigte eine Sprecherin Silmans am Mittwoch. Damit verliert Bennetts Bündnis seine hauchdünne Mehrheit im Parlament.

Die neue Regierung unter Bennett war Mitte Juni 2021 vereidigt worden. Damit hatte die politische Dauerkrise in Israel mit vier Wahlen binnen zwei Jahren ihr vorläufiges Ende gefunden. Die Koalition wurde von insgesamt acht Parteien vom rechten bis zum linken Spektrum getragen – darunter ist erstmals eine arabische Partei.

Silman legte ihr Amt wegen eines Streits über religiöse Angelegenheiten nieder. Es ging darum, ob während des jüdischen Pessach-Fests Gesäuertes (Chamez) in Spitälern serviert werden dürfe. Silman sah darin eine Bedrohung der jüdischen Identität Israels.

Durch Silmans Rückzug kommt die Koalition nur noch auf 60 Sitze in der Knesset, hat also keine Mehrheit mehr. Die Opposition um Benjamin Netanyahus Likud hat diese Mehrheit aber auch nicht. Das Parlament befindet sich noch bis 8. Mai in einer Sitzungspause.