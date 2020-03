Israels Präsident will Gantz Regierungsauftrag erteilen

Der Staatspräsident will den oppositionellen Ex-Militärchef Gantz am Montag offiziell mit der Regierungsbildung beauftragen. Dies bestätigte Rivlins Sprecher am Sonntag.

Die rechtskonservative Likud-Partei des bisherigen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu errang zwar bei der Parlamentswahl am 2. März Platz eins, Gantz vom Zentrums-Bündnis Blau-Weiß bekam aber mehr Empfehlungen der im Parlament vertretenen Parteien für die Regierungsbildung.

Bei Konsultationen Rivlins mit den Parteichefs wurde am Sonntag deutlich, dass 61 von 120 Abgeordneten sich für Gantz aussprachen.

Netanyahu droht Korruptionsprozess

Der ursprünglich für Dienstag angesetzte Beginn des Korruptionsprozesses gegen den 70-jährigen Netanyahu ist unterdessen wegen der Coronavirus-Krise um zwei Monate verschoben worden. Der Prozess solle nun am 24. Mai beginnen, teilte das Gericht am Sonntag mit. Besonders in der Opposition verstärkte dieser Schritt die Sorge, Netanyahu könne die Gesundheitskrise dazu missbrauchen, einer Strafverfolgung zu entkommen und demokratische Grundrechte zu beschneiden.

Seit mehr als einem Jahr ist Israel in einem politischen Patt gefangen. Auch die dritte Parlamentswahl binnen eines Jahres endete unentschieden. Weder Netanyahus rechts-religiöser Block noch Gantz' Mitte-Bündnis verfügte bisher über eine Mehrheit.

Netanyahu bekräftigte am Sonntag einen Aufruf zur Bildung einer Notstandsregierung mit Blau-Weiß, mit einer Rotation im Amt des Ministerpräsidenten

Gantz hatte sich schon grundsätzlich zur Bildung einer Notstandsregierung bereit erklärt, zweifelte jedoch Netanyahus Ernsthaftigkeit an. Bisher war er wegen einer Korruptionsanklage gegen den Regierungschef nicht zu einem Bündnis mit der Likud-Partei bereit gewesen, solange Netanyahu an der Spitze steht.