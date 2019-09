Israels Präsident will Bündnis von Gantz und Likud

"Ich bin überzeugt, dass eine stabile Regierung mit beiden großen Parteien gebildet werden muss", sagte Rivlin gestern. Die Bildung einer stabilen Regierung entspreche dem Wählerwillen, ergänzte Rivlin. "Niemand will zum dritten Mal wählen."

In Israel herrscht angesichts des knappen Ausgangs der Wahl am Dienstag politische Ungewissheit. "Blau-Weiß" wurde mit 33 von 120 Sitzen stärkste Fraktion im Parlament. Gantz hatte jedoch vor der Wahl eine Regierung mit Benjamin Netanjahu als Premier ausgeschlossen. Als Grund nannte er die Korruptionsvorwürfe gegen Netanjahu, der sich am 2. Oktober einer Anhörung stellen muss. Ihm droht eine Anklage in drei Fällen.