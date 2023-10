Israels Armee flog weitere Luftangriffe auf Hamas im Gazastreifen

Kampfflugzeuge griffen in der Nacht mehr als 100 Stellungen an und töteten auch ein an den Terrorattacken in Israel vor knapp zwei Wochen in Israel beteiligtes Hamas-Mitglied, teilte die israelische Armee am Freitagmorgen mit. Unter anderem seien ein Tunnel, Waffenlager sowie Dutzende von Kommandozentren bombardiert worden, hieß es.

Der Getötete habe der Hamas-Marine angehört und sei an dem Massaker vom 7. Oktober an mehr als 1.400 Israelis in grenznahen Orten beteiligt. Zudem sei in Gaza-Stadt ein Terrorkommando bei einem gezielten Angriff "ausgeschaltet" worden, nachdem dieses versucht habe, Raketen auf ein Kampfflugzeug abzufeuern, erklärte die Armee. Ferner seien Einrichtungen und Waffen der Hamas in einer Moschee in Jabalia nördlich der Stadt zerstört worden, die von Terroristen als Beobachtungsposten und Aufmarschgebiet genutzt worden seien. Unterdessen bereitet Israels Armee eine mögliche Bodenoffensive vor.

Bei einem weiteren Angriff des israelischen Militärs in einem palästinensischen Flüchtlingslager im besetzten Westjordanland wurden indes laut dem palästinensischen Gesundheitsministerium 13 Personen getötet. Darunter seien fünf Kinder, hieß es.

Mehr zum Thema Außenpolitik Nach Beschuss durch Hisbollah: Israelische Stadt Kiryat Shmona wird evakuiert TEL AVIV. Nach tagelangen Spannungen an der Grenze zum Libanon hat das israelische Militär am Freitag die Evakuierung der nordisraelischen Stadt ... Nach Beschuss durch Hisbollah: Israelische Stadt Kiryat Shmona wird evakuiert

Die Pressestelle der von der Hamas gestellten Führung im Gazastreifen meldete am Freitag 18 Todesopfer nach einem israelischen Luftangriff auf ein Kirchengelände in dem Küstengebiet. Bei den Toten handle es sich um palästinensische Christen, erklärt die Pressestelle. Zuvor hatten das orthodoxe Patriarchat von Jerusalem und Palästinenser-Vertreter einen nächtlichen Angriff auf eine griechisch-orthodoxe Kirche, in der nach diesen Angaben Hunderte Flüchtlinge Schutz gesucht hatten, gemeldet und als Kriegsverbrechen verurteilt. Das israelische Militär erklärte, ein Teil der Kirche sei bei einem Angriff auf ein Kommandozentrum beschädigt worden, das für Attacken auf Israel genutzt worden sei. Dem Militär seien Berichte über Opfer bekannt, der Vorfall werde untersucht.

Die betroffene griechisch-orthodoxe St. Porphyrius-Kirche im historischen Viertel von Gaza ist die älteste noch genutzte Kirche in der Stadt. Sie liegt in der Nähe des Al-Ahli-Arab-Spitals, wo bei einem Raketeneinschlag am Dienstag viele Menschen getötet wurden. Während die Hamas einen israelischen Luftangriff für die Toten verantwortlich macht, hat nach Darstellung der israelischen Armee eine fehlgeleitete Rakete des Islamischen Jihad die Klinik getroffen und die Menschen getötet.

Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi, bezifferte die Zahl der Toten bei dem Angriff auf die Kirche in einer Aussendung mit 40. Botschafter Shafi kritisierte am Freitag zugleich die Bundesregierung für eine "Einseitigkeit", "sobald es um palästinensisches, ziviles Leben geht". "Menschen, die auf (einem) Kirchengelände Schutz und Zuflucht gesucht haben, zu töten und zu verletzen sollte nicht nur der österreichischen Regierung eine Reaktion abverlangen, sondern auch der österreichischen Kirchengemeinschaft", erklärte er.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper