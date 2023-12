Israelischer Soldat durch "feindliches Fluggerät" getötet

Zwei weitere Soldaten wurden im Gebiet Margaliot an der Grenze zum Libanon verletzt, wie die Armee am Samstag erklärte. Bei dem Toten handle es sich um einen 53-jährigen Reservisten aus Petah Tikva in der Nähe Tel Avivs, hieß es weiter.

Artikel zum Thema: Tödlicher Irrtum: Von Israels Armee erschossene Geiseln trugen weiße Fahne

Näheres war vorerst nicht bekannt. Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.

Lokalisierung: Margaliot liegt im Norden Israels an der Grenze zum Libanon

