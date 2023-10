Israel will UNO-Vertretern nach Guterres-Kritik keine Visa geben

Israel habe bereits Nothilfe-Koordinator Martin Griffith die Einreise verweigert, sagte Erdan dem israelischen Armeesender am Mittwoch. "Es ist Zeit, dass wir ihnen eine Lektion erteilen." UNO-Generalsekretär Guterres zeigte sich unterdessen "schockiert über die falschen Darstellungen".

Es sei, "als ob ich die Terrorakte der Hamas rechtfertigen würde", so Guterres vor Journalisten. Dies sei falsch, sagte er zu seiner Aussage vom Vortag über die radikalen Islamisten. "Das Gegenteil war der Fall." Er wolle dies richtigstellen, vor allem aus Respekt vor den Opfern und ihren Familien.

Guterres hatte die israelischen Gegenangriffe im Gazastreifen kritisiert und von "eindeutigen Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht" gesprochen. Er verurteilte den Hamas-Terroranschlag am 7. Oktober zwar, sagte aber, dieser habe "nicht im luftleeren Raum" stattgefunden. In dem Zusammenhang sprach Guterres von der israelischen Besatzung palästinensischer Gebiete.

Der Chef der Arabischen Liga, Ahmed Abul Gheit, nahm Guterres unterdessen in Schutz. Israels Kritik an Guterres bezeichnete der ägyptische Diplomat als einen "offensichtlichen Versuch, zu terrorisieren". Der Politiker sprach laut einer Mitteilung der Arabischen Liga vom Mittwoch von einem "beschämenden Angriff, der darauf abzielt, jede Stimme zum Schweigen zu bringen, die die Wahrheit sagt". Er forderte, den UNO-Generalsekretär zu unterstützen.

Terroristen hatten am 7. Oktober im Auftrag der im Gazastreifen herrschenden Hamas in Israel Massaker an Zivilisten angerichtet. Mehr als 1.400 Menschen kamen dabei und in den folgenden Tagen ums Leben. Militante verschleppten mehr als 200 Menschen in das dicht besiedelte Küstengebiet. Seither greift Israels Militär dort Ziele an. Dabei wurden nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums in Gaza bis Dienstag 5.791 Palästinenser getötet.

