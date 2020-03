Israel-Wahl: Netanyahus Likud laut Exit-Polls in Führung

Demnach kam der Likud am Montag auf 36 bis 37 Mandate, das Mitte-Bündnis Blau-Weiß des Herausforderers Benny Gantz wurde mit 32 bis 33 Mandaten nur zweitstärkste Kraft.

Bild: Afp

Hohe Wahlbeteiligung trotz Corona

Trotz der Sorge vor einer Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus ist die Wahlbeteiligung bis zum Abend relativ hoch gewesen. Nach Angaben des Zentralen Wahlkomitees lag die Wahlbeteiligung am Montag um 18.00 Uhr (17.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit) bei 56,3 Prozent, 2,8 Prozentpunkte mehr als zur selben Zeit bei der vorherigen Wahl im September.

Am Vormittag hatten die beiden Spitzenkandidaten die Bürger zu einer regen Beteiligung aufgefordert. "Dies ist ein wichtiges demokratisches Recht, auf das wir stolz sein müssen", sagte der rechtskonservative Regierungschef Benjamin Netanyahu (Likud) bei der Stimmabgabe in Jerusalem. Er betonte, trotz der Ausbreitung des Coronavirus hätten die Wähler nichts zu befürchten.

In mehreren Städten wurden besonders geschützte "Wahlzelte" für Israelis aufgestellt, die sich wegen des neuartigen Coronavirus in häuslicher Quarantäne befinden. In der Stadt Cholon bei Tel Aviv musste am Morgen die Polizei anrücken, weil Anrainer die Eröffnung eines solchen Zeltes blockiert hatten. "Nachbarn haben die zeitige Öffnung der Station verhindert, und die Polizei kam, um weitere Vorfälle zu unterbinden", bestätigte Polizeisprecher Micky Rosenfeld.