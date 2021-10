Israel verschärft Bestimmungen für den Grünen Pass

Israels Regierung verschärft die Corona-Bestimmungen. Am Sonntag verlieren Millionen Israelis ihren Grünen Pass, der ihnen den Zutritt zu Gastronomie, Sportstätten, Kultureinrichtungen und Universitäten ermöglicht.

Ursprünglich war der Covid-Pass allen, die die zweite Impfung erhalten haben, bis Ende 2021 ausgestellt worden. Diese Eintrittskarte fürs öffentliche Leben in Israel wird nun aber zum 3. Oktober ungültig. Einen neuen Grünen Pass kann man jetzt nur bekommen, wenn man dreifach geimpft ist oder innerhalb der letzten sechs Monate die zweite Impfung bekommen hat. Oder man lässt sich testen. Ausgenommen sind Kinder unter drei Jahren.

Aktuell sind in Israel etwa 35 Prozent der israelischen Bevölkerung dreifach geimpft, 60 Prozent haben die zweite Impfung bekommen. Schätzungsweise eine Million der etwa 9,4 Millionen Israelis könnten ab Sonntag ihren Grünen Pass verlieren, darunter auch viele Lehrerinnen und Lehrer. Für sie gilt: Ohne diese Eintrittskarte gibt es keinen Zutritt zu Schulen und neuerdings auch keine Bezahlung.

Der Impfschutz sinkt

Nadav Davidovitch, Corona-Berater der Regierung, rechtfertigt die Reform. Aktuelle Daten würden zeigen, dass der Impfschutz nachlasse und eine Booster-Impfung deshalb notwendig sei. Vor allem bei Älteren schwindet der Impfschutz stark. Premierminister Naftali Bennett hofft, mit der neuen Regelung den Druck zur Impfung zu erhöhen, denn einen Lockdown will er unbedingt vermeiden – auch wenn er dafür stark in der Kritik steht. Israel gehörte in den vergangenen Monaten mit Sieben-Tage-Inzidenzen von über 700 zu den Ländern mit den meisten Neuansteckungen weltweit. Mittlerweile verlangsamt sich die Ausbreitung der Delta-Variante, auch die Zahl der schweren Verläufe sinkt.