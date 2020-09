Israel steht zum zweiten Mal still

Wegen der dramatisch gestiegenen Corona-Infektionszahlen gelten in Israel seit gestern Mittag wieder strenge Ausgangsbeschränkungen. Drei Wochen lang bleiben Schulen, Kindergärten und die meisten Geschäfte geschlossen. Auch Hotels, Einkaufszentren sowie Freizeitstätten und Strände mussten schließen. Die Menschen dürfen sich nur noch in Ausnahmefällen weiter als 1000 Meter von ihrem Zuhause entfernen. Dieser höchst umstrittene zweite landesweite Lockdown gilt über das jüdische Neujahrsfest Rosch Haschana hinaus auch während der Feiertage Jom Kippur und Sukkot. Israel ist damit das erste Land, das zum zweiten Mal derart rigorose Maßnahmen ergreift, um die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen. Doch viele verlieren bereits die Geduld – und machen ihrem Frust über die Regierung Luft.

Strenge Überwachung

In den letzten Tagen gab es immer wieder Proteste gegen die Corona-Politik von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Viele werfen dem Regierungschef vor, die Corona-Restriktionen zu rasch gelockert und so eine zweite Infektionswelle verursacht zu haben. Netanjahu warb in einer Fernsehansprache um Verständnis. „Das Gesundheitssystem hat die rote Fahne gehisst“, sagte er mit Blick auf stark steigende Krankenhauspatienten-Zahlen. Verteidigungsminister Benny Gantz kündigte an, die Armee werde die Polizei mit 1000 Soldaten bei der Durchsetzung der Maßnahmen unterstützen. Die Opposition kritisierte den zweiten Lockdown scharf. Die Krise hat der Wirtschaft des Landes bereits schwer zugesetzt. Die Arbeitslosigkeit lag im Sommer bei mehr als 20 Prozent. „Dieser Lockdown ist ein Fehler, er ist ein Desaster“, sagte Oppositionsführer Jair Lapid.

Der bisherige Höchststand an täglichen Neuinfektionen war am Dienstag mit 5523 registriert worden

Lesen Sie auch: Willi Ruttensteiner zum Lockdown in Israel

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei

Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.