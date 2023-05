Israel: Raketenbeschuss nach Tod eines Islamisten

Rund 22 Flugkörper seien auf israelische Städte abgefeuert worden, teilte das israelische Militär am Dienstagnachmittag mit. Nach Angaben der Armee wurden vier Raketen vom Flugabwehrsystem Iron Dome abgefangen. 16 weitere Raketen landeten demnach auf offenem Gelände. Das israelische Militär beschoss daraufhin mit Panzern Ziele in dem Palästinensergebiet. Die Gewalt in der Region könnte eskalieren.

Der 54-jährige Khader Adnan, eine bekannte Persönlichkeit des Islamischen Jihad im besetzten Westjordanland, starb nach einem 87-tägigen Hungerstreik. Er habe medizinische Behandlung verweigert, teilte die israelische Gefängnisbehörde mit. Von einem israelischen Militärgericht war er wegen terroristischer Handlungen angeklagt.

Der palästinensische Ministerpräsident Mohammed Shtayyeh warf Israel eine "absichtliche Ermordung" Adnans vor, "indem sie seine Forderung nach Freilassung zurückgewiesen haben, ihn medizinisch vernachlässigt und trotz der Schwere seines Gesundheitszustands in seiner Zelle gelassen haben". Auch das palästinensische Außenministerium machte Israel für seinen Tod verantwortlich.

